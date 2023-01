25 Jahre „Titanic“: Liebesdrama kehrt in die Kinos zurück

Das Liebesdrama „Titanic“ um Jack (Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate Winslet) kehrt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums in die deutschen Kinos zurück – in 3D, 4K, HDR und High-Frame Rate, am 9. Februar 2023.

Mit dem von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet angeführten Cast zeigt James Camerons Film eine actionreiche Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der verhängnisvollen Jungfernfahrt der „unsinkbaren“ Titanic.

Drei Geschichten in einem Film: der Kinoklassiker

Der Film enthält dabei gleich drei Geschichten auf einmal: In der ersten geht es um den Schatzsucher Brock Lovett (Bill Paxton), der das Wrack des ehemals größten Schiffs der Welt nach dem Diamant-Collier „Herz des Ozeans“ absucht. Dabei nimmt das Forscherteam Kontakt zur ehemaligen Besitzerin der wertvollen Kette auf. Die Dame heißt Rose Dawson-Colvert (alt: Gloria Stuart, jung: Kate Winslet) und war 1912 mit an Bord, als das Unglück geschah.

Rose erzählt den Männern Geschichte Nr. 2, in der sie sich auf der Jungfernfahrt als verlobtes Oberschichten-Mädchen in den armen Künstler Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) verliebt – eine Liebe über gesellschaftliche Klassen hinweg mit all den dazugehörigen Problemen. Diese Liebesgeschichte wiederum geschieht vor dem Hintergrund von Geschichte Nr. 3: eine Geschichte voller Größenwahn und blinder Technikgläubigkeit, die an einem Eisberg endet.

Die Originalvorlage: RMS Titanic

Das Passagierschiff war zu seiner Zeit das größte bewegliche Objekt, das je gebaut wurde. Es entstand unter der britischen Reederei White Star Line. Sie wurde in Belfast auf der Werft von Harland & Wolff gebaut und war bei der Indienststellung am 2. April 1912 das größte Schiff der Welt.