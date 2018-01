Bruno Mars ist der große Gewinner der 60. Grammys. Er erhielt nicht nur den Preis für die „Beste R&B-Performance“, „Bestes R&B-Album“ („24K Magic“), „Bester Song“ („That’s what I like“), „Single des Jahres“ („24K Magic“) sondern auch für das „Album des Jahres“ („24K Magic“).

Auch die Düsseldorfer von Kraftwerk wurden am Sonntagabend in New York mit einem Grammy geehrt: Sie erhielten die Auszeichnung für das „Beste Dance/Elektronische Album“ („3D – Der Katalog“). Die zweitmeisten Preise bekam derweil Kendrick Lamar – vier, unter anderem für das „Beste Rap-Album“ („Damn.“).

Die 60. Grammy-Awards standen aber auch im Zeichen einer politischen Sache: Als Zeichen der Solidarität zur #TimesUp-Bewegung trugen viele Künstler weiße Rosen am Revers oder in der Hand, u.a. Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith und Kendrick Lamar.

Bruno Mars nimmt den Grammy für das „Album des Jahres“ entgegen: