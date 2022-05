60 Jahre Beach Boys: „Sounds Of Summer“ erscheint als neu gemasterte Deluxe-Edition

2022 ist für die Beach Boys ein Jubiläumsjahr: 1962 unterschrieb die Band ihren ersten Plattenvertrag. 60 Jahre später blicken die fünf Mitglieder auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Gefeiert wird mit einer Werkschau namens „Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys“, die 80 Titel und neu gemasterte Songs enthält.

Die Sonder-Edition erscheint am 17. Juni. Zudem sind neue Musikvideos, eine Lyric-Video-Reihe und ein weiteres Box-Set im Herbst geplant.

Gegründet wurden die Beach Boys 1961 in Hawthorne, Kalifornien. Ursprünglich bestand die Band aus den drei Wilson-Brüdern Brian, Carl und Dennis, deren Cousin Mike Love und ihrem Schulfreund Al Jardine. Die Karriere der fünf begann schon im Teenager-Alter.

Ein Jahr wird das Jubiläum der Beach Boys gefeiert

Zum Jubiläum zeigt sich die Band dankbar: „Es ist kaum zu glauben, dass es schon 60 Jahre her ist […]. 1962 waren wir ja noch Kinder und hätten uns nie träumen lassen, wohin uns unsere Musik führen würde.“ Das Jubiläum sei „ein riesiger Meilenstein“ und die Freude, „unseren unglaublichen Fans im Laufe der nächsten zwölf Monate noch mehr zu präsentieren“ sei groß.

Greatest Hits Collection mit 80 Titeln

Für Juni ist zunächst die Veröffentlichung der Greatest-Hits-Collection „Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys“ geplant. Das Album erschien ursprünglich schon einmal, im Jahr 2003.

Die Neuauflage verfügt über „24 neue Mixe, darunter zwei Stereo-Premieren, sowie 22 neue und verbesserte Stereo-Mixe, die in einigen Fällen mit der neuesten digitalen Stereo-Extraktionstechnologie aufwarten“.

Außerdem wurde die ursprüngliche Trackliste um 50 Titel erweitert. Somit enthält das Album insgesamt 80 Stücke, darunter Klassiker wie „California Girls“, „I Get Around“ und „Surfer Girl“, sowie weitere Tracks wie beispielsweise „All Summer Long“ und „Disney Girls“.

Boxset auch als Super Deluxe Edition erhältlich

Die Sammlung wird digital, als 3CD-Softpack und als Super-Deluxe-Edition 6LP-Vinyl-Boxset erhältlich sein. Letztere in zwei Varianten – als Standardset oder als nummerierte, limitierte Version mit Regenbogen-Folienschuber und vier Sammellithografien. Alle physischen Formate sind mit einem Booklet mit neuen Liner Notes und aktualisierten Fotos ausgestattet.

Die 2003er-Version mit 30 Titeln erscheint erneut, abgemischt in Dolby Atmos, als Einzel-CD oder Doppel-Gatefold-LP. Vorbestellungen für alle Ausführungen sind bereits möglich. Als Vorgeschmack auf die Sonder-Edition ist der neue Stereo-Mix von „Good Vibrations“ bereits als Stream und zum Download verfügbar.

Musikvideos und Dokumentarfilm in Arbeit

Eine Reihe „innovativer neuer Musikvideos“ sei ebenfalls gerade in Arbeit, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem sollen neue Lyric-Videos und Visuals die Songs der Beach Boys „in das moderne Videozeitalter holen“.

Im Herbst sollen weitere Alben der Band in einem Deluxe-Set neu veröffentlicht werden. Außerdem wären die Beach Boys aktuell an der Produktion eines Dokumentarfilms in Spielfilmlänge beteiligt. Zudem sollen ein „Tribute-Special, prestigeträchtige Ausstellungen und Veranstaltungen, einzigartige Markenpartnerschaften und vieles mehr“ in Arbeit sein, um das 60. Jubiläum gebührend zu feiern.