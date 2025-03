90er-Legenden Kim Deal und Kim Gordon wiedervereint

Frank Black :: „Teenager of the Year“ – Die besten Pixies ohne Pixies

Kim Gordon und Kim Deal haben sich für ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt in der neuesten Folge der Netflix-Talkshow Everybody’s Live zusammengetan.

Kim Gordon betrat als Erste die Bühne und sang ihren Song „Bye Bye“, während Kim Deal mit ihrem eigenen Titel „Nobody Loves You More“ folgte. Anschließend sangen die beiden gemeinsam „Little Trouble Girl“, einen Song von Sonic Youth, zu dem Deal auf dem 1995er Album Washing Machine der Band gesungen hatte. Moderator John Mulaney betonte, dass die stimmungsvolle Darbietung das „erste Mal überhaupt war, dass das Paar zusammen auftrat“. Die vollständige Folge können Sie hier ansehen.

„Little Trouble Girl“ ist das einzige Mal, dass Deal und Gordon bisher zusammengearbeitet haben. Deal trat im Musikvideo des Songs auf. Aber sie hat den Titel offenbar nie live mit Sonic Youth gespielt, bevor sich die Band 2011 auflöste.

Kim Deal und Kim Gordon im gemeinsamen Interview

Kim Deal veröffentlichte im November ihr Debüt-Soloalbum Nobody Loves You More, während Gordon im vergangenen März ihr zweites Soloalbum The Collective vorstellte. Im Dezember führten die beiden ein Gespräch für das Magazin Interview , in dem sie über ihre parallelen Karrieren und ihre Herangehensweisen beim Schreiben und Aufnehmen von Songs sprachen.

In dem Interview erklärte Deal, dass es keinen Unterschied gibt, wie sie einen Solo-Track im Vergleich zu einem für die Breeders angeht. „Das kommt mir nie in den Sinn“, sagte sie zu Gordon. ‚Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist: ‘Ich habe schon eine Weile nicht mehr Keyboard gespielt. Ich werde es durch den Marshall jagen und sehen, ob irgendetwas cool klingt.’“

Gordon sagte Rolling Stone unterdessen, dass ihre Soloalben eine andere Art seien, sich auszudrücken als bei Sonic Youth. „Ich bin keine geborene Sängerin“, sagte sie. „Ich weiß, was für mich funktioniert, wenn es darum geht, Rhythmus und Raum zu nutzen. Und ich arbeite wirklich gerne mit Rhythmen. Ich wollte einfach mehr davon machen. Ich fühle mich viel freier in dem, worüber ich singe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie zurückhalten muss.“

Keine Reunion von Sonic Youth

Sie fügte hinzu, dass es derzeit kein Interesse an einer Wiedervereinigung von Sonic Youth gebe. „Es wäre nie wieder so gut wie früher.“

Everybody’s Live debütierte letzte Woche mit seiner zweiten Staffel. Die 12-wöchige Staffel wird jeden Mittwochabend eine neue Folge enthalten. Sie folgt auf Everybody’s in L.A , eine Live-Serie von Mulaney mit sechs Folgen, die im vergangenen Frühjahr lief und in der Sarah Silverman, David Letterman und Bill Hader zu Gast waren.