Abba-Livestream: Am Donnerstag um 18.45 Uhr geht die „Voyage“ los

Abba gaben ein „special livestream announcement“ für Donnerstag bekannt. Das vermeldete die Pop-Band auf Twitter. „The journey is about to begin“, schrieben sie. Los geht’s um 18.45 Uhr deutscher Zeit auf YouTube.

Die Ankündigung ist Teil ihres „Voyage“-Projekts, über das noch gerätselt wird. Erwartet wird, dass die Schweden entweder neue Songs vorstellen („I Still Have Faith In You“, „Don’t Shut Me Down“) oder die Hologramm-Tour mit den „Abbataren“. Möglicherweise auch beides. Am Dienstag (31. August) feierten Abba zudem ihr Debüt auf TikTok.