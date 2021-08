Abba sind jetzt bei TikTok

Abba hauen jetzt richtig auf die Pauke: Für diesen Donnerstag hatte das schwedische Quartett zunächst eine Überraschung namens „Voyage“ angekündigt – Fans gehen davon aus, dass die Band entweder neue Songs oder die „Abbatare“ vorstellen wird, Hologramme, die sie auf Tournee schicken werden. Am Montag (30. August) wurde nun bekannt gegeben, dass der gesamte Abba-Musikkatalog auf TikTok zur Verfügung gestellt wird.

Das passe, wie es in einer Pressemitteilung der Social-Media-Plattform heißt, auch zum Suchverhalten der Nutzer: Die Pop-Künstler seien die meistgesuchte Band auf TikTok, ihre Lieder in unzähligen Videos verwendet worden. Mit @ABBA haben die Schweden dort nun auch einen eigenen Kanal. Der erste Clip zeigt eine Klavier-Version von „Dancing Queen“.

Was wird am Donnerstag, dem 02. September aber passieren? Bekommen wir bald die zwei neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ zu hören?

Aufgehübschte Videos mit verbesserter Auflösung präsentieren Abba derweil auch auf YouTube: