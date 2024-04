ABBA-Verlosung: 3 x „Waterloo“-Vinyl und eine Single-Box zu gewinnen

Vor 50 Jahren erreichte ABBA internationalen Ruhm, als sie den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, heute bekannt als Eurovision Song Contest, mit ihrem Lied „Waterloo“ gewannen. Zum Jubiläum werden nun einige Singles und ein Vinyl veröffentlicht. Bei uns kannst du 3 x ein „Waterloo“-Vinyl oder eine Single-Box gewinnen.

ABBA-Mitglied veröffentlicht neue Version von „Waterloo“

Zum großen Jubiläum hat Benny Andersson eine Klavier-Version des Siegersongs „Waterloo“ verfasst. Die Premiere zum Lied wird am 06. April international gefeiert. So wird die Neuinterpretation in London, Stockholm und Berlin um 10:00 morgens (deutsche Zeit) vor großem Publikum präsentiert. In Berlin wird der Song das erste Mal im Friedrichstadtpalast zu hören sein. Der Grund: Nach ihrem „Eurovision Song Contest“-Sieg war das schwedische Quartett in der Sendung „Ein Kessel Buntes“ zu Gast. Die damalige Dreh-Location der Varieté-Sendung war der Friedrichstadtpalast.

Verlosung

ROLLING STONE verlost 3 x eine „Waterloo“-Vinyl und eine „Waterloo“-Single-Box. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „ABBA“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.4.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

