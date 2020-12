Mit „Power Up“ gelingt es AC/DC ein drittes mal die amerikanischen Album-Charts anzuführen.

AC/DC katapultieren sich mit „Power Up“ an die Spitze der Billboard 200 Album-Charts. In den Jahren zuvor brachten ihnen nur „Black Ice“ (2008) und „For Those About to Rock“ (1981) den ersten Platz ein. Future und Lil Uzi Verts erstes gemeinsames Album „Pluto x Baby Pluto“ debütiert auf Platz zwei, Chris Stapleton setzt sich mit „Starting Over“ auf der Drei ab. Mit „Positions“ fällt Ariana Grande in der dritten Woche von der Eins auf die Vier. Pop Smokes Album „Shoot for the Stars Aim for the Moon“ rutscht von Platz zwei auf Platz fünf. In die Wertung gehen neben den…