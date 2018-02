1980: AC/DC-Sänger Bon Scott verstirbt

Er ließ sich nicht aufwecken, also ließ sein Freund Alistair Kinnear ihn schlafen, auf der Rückbank seines Autos. Bon Scott, Sänger der Band AC/DC, hatte zuviel getrunken. Zuvor war er mit Kinnear auf einer Zechtour unterwegs gewesen, durch Camden Town in London.

Am nächsten Nachmittag fand er Scott leblos im Wagen vor. Scott war an seinem Erbrochenen erstickt, im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod fest gestellt werden.

AC/DC hatten damit ihren Frontmann verloren. Mit dem Segen von Scotts Mutter allerdings beschloss man weiter zu machen. Brian Johnson wurde neuer Sänger, das folgende Album „Back in Black“ ein Tribut an den Verstorbenen. Nach dem krankheitsbedingten Ausstieg Brian Johnsons aus der Band 2016 steht nun zur Debatte, ob Live-Gastsänger Axl Rose auch im Studio AC/DC weiterhelfen kann.

Die Erinnerung an Scott ist nicht verblasst: Bon Scotts Grab samt Memorial-Statue in Freemantele Memorial Garden in Australien ist bis heute Pilgerstätte für AC/DC-Fans.