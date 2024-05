Ein Song wird nach 25 Jahren erneut zum Hit – allerdings unter den übelsten Bedingungen. So ergeht es zurzeit Gigi D’Agostino. Sein Lied „L’Amour Toujours” wurde durch einen Social-Media-Post zur Nazihymne gemacht. Deswegen zieht nun Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner Konsequenzen: Der eigentlich harmlose Party-Kracher darf auf den Veranstaltungen nicht gespielt werden.

So kam es zum Oktoberfest-Verbot

Das Verbot des Songs auf dem Oktoberfest ist eine Konsequenz aus dem im Internet aufgetauchten Video, in dem der eigentlich friedliche Text in eine fremdenfeindliche Nazi-Parole umgewandelt wird. In den Aufnahmen aus einem Club in Kampen sieht man mehrere Personen, die D’Agostinos Hit umdichteten. Anstatt der Originalzeilen singen sie „Deutschland den Deutschen / Ausländer raus“. Eine Person machte dabei den Hitlergruß und hielt sich mit der anderen Hand zwei Finger unter die Nase, um den Bart Adolf Hitlers nachzuahmen. Berichten zufolge handelte es sich um wohlhabende VIP-Gäste. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt nun wegen Volksverhetzung.

Das schlimmste Szenario wäre wohl, wenn betrunkene Wiesngäste die fremdenfeindlichen Zeilen auf den sonst als weltoffen gepriesenes Wiesn mitsingen würden. Deshalb verbietet Clemens Baumgärtner den Song auf seinen Events. „Das Lied wird nicht gespielt – weder im Zelt, noch sonst irgendwo“, so der Veranstalter gegenüber dem BR. Und er macht deutlich: „Auf der Wiesn ist für den ganzen rechten Scheißdreck kein Platz.“ Das Original an sich sei zwar nicht rechtsradikal, es habe jedoch eine „ganz klare rechtsradikale Konnotation“ bekommen.

EM-Fanfest verzichtet ebenfalls auf „L’Amour Toujours“

Auch in den Vorbereitungen für die EM-Fanmeile am Brandenburger Tor wurde das Lied nun zum Thema. So werde wie auch auf dem Oktoberfest bei diesem Event auf Gigi D’Agostinos‘ Werk verzichtet werden. „Unsere Awareness-Teams wurden diesbezüglich bereits geschult und unser Programm-Team hat nach dieser Aktion dezidiert über das Lied gesprochen“, so eine Sprecherin der Kulturprojekte Berlin GmbH gegenüber „ZEIT Online“.

Die Fanmeile in Berlin ist die größte in ganz Deutschland. Sie befindet sich im Berliner Ortsteil Tiergarten und erstreckt sich vom Brandenburger Tor entlang der Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee.