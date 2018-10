Amy Winehouse: Neuer Dokumentarfilm erscheint am 2. November

Vor 12 Jahren erschien mit „Back To Black“ das zweite Studioalbum von Amy Winehouse. Es sollte ihr erfolgreichstes und leider auch letztes Album sein. Jetzt beleuchtet der neue Dokumentarfilm die Entstehung dieses Klassikers.

Amy Winehouse: Back to Black – The Real Story Behind The Modern Classic jetzt bei Amazon.de bestellen

Weiterlesen Quiz: Wie gut kennen Sie Amy Winehouse? ROLLING STONE fordert Sie heraus: Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über Amy Winehouse! Zu Wort kommen in „Back To Black“ neben Winehouse auch die Produzenten Mark Ronson und Salaam Remi sowie Gastmusiker und andere Beteiligte. Gleich zu Beginn des Films erklärt die außergewöhnliche Sängerin: „Ich habe ein Album geschrieben, auf das ich echt stolz bin; es handelt von Problemen, die ich inzwischen überwunden habe … und damit ist eigentlich schon alles gesagt.“ Der Film konzentriert sich vor allem auf die leidenschaftliche Arbeit mit der Musik und gewährt neue Einblicke in das Werk von Amy Winehouse.

Als Bonus gibt es einen bisher unveröffentlichten Mitschnitt eines Privatkonzerts in den Riverside Studios in West-London vom Februar 2008. Die Dokumentation erscheint am 2. November auf DVD, Blu-ray und als Download.

