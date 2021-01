Angus Young stellt klar: Es gibt keine gemeinsame Musik mit Axl Rose

Foto: Getty Images for Coachella, Karl Walter. All rights reserved.

Enttäuschung für Fans von „AXL/DC“: Wie AC/DC-Gitarrist Angus Young nun in einem Interview klarstellte, kam es nie zu gemeinsamen Songs mit Guns-N‘-Roses-Frontmann Axl Rose. Rose war 2016 auf der „Rock Or Bust“-Tournee der Australier für Sänger Brian Johnson eingesprungen. Empfehlung der Redaktion AC/DC: Angus Young kürt seine besten Songs

Keine gemeinsame Musik

Im Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE antwortete Young auf die Frage, ob Rose und er an Musik gearbeitet hätten, unmissverständlich: „Nein, das ist nie passiert“. Rose hatte zwar Interesse an gemeinsamen Songs angedeutet – allerdings sei „nichts Solides dabei rausgekommen“.

Axl hielt AC/DC auf Trab

Die Zeit mit Rose hat Young offensichtlich in bester Erinnerung. „Er erinnerte mich immer an Songs, und ich sagte damals: ‚Ja, ich glaube, wir haben sie irgendwo gespielt.‘ Und das Problem war, dass er es meistens am Tag der Show machte. Er würde sagen: ‚Können wir das machen?‘ Und ich sagte: ‚Oh, in Ordnung. Ich werde es versuchen.‘ Ich hatte Glück. Ich hatte einen Gitarrentechniker, der in einer Coverband spielte. Und ich sagte: ‚Sag mir den ersten Akkord […].‘ Das hat Spaß gemacht. Es hielt uns auch auf Trab“. Empfehlung der Redaktion Angus Young wählt sein überraschendes Lieblingsalbum von AC/DC

Young über den zeitweiligen Rauswurf von Johnson

Die Kritik an der Art, wie Brian Johnson 2016 durch Rose ersetzt wurde, nimmt Young gelassen: „AC/DC war nie im PR-Geschäft tätig. Wir haben nur versucht, die Leute über das zu informieren, was wir wussten, und wir wollten niemanden einer Illusion aussetzen. Um ehrlich zu sein, dachten Cliff und ich: ‚Na ja, wenigstens können wir das beenden, wozu wir uns verpflichtet hatten.‘ Ich verstehe, dass viele Leute so etwas als ein Zugunglück ansehen würden [lacht].“