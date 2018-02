Das von Stephen Lipson produzierte und von Lennox geschriebene Soloalbum „Diva“ wurde, als es 1992 erschien, direkt zum Mega-Seller und überzeugte auch auf Anhieb die Kritiker. Für die US-Ausgabe des ROLLING STONE waren die neuen Songs der Sängerin „Soul-Pop auf der Höhe der Zeit“ und die Platte eine der wichtigsten der 90er-Jahre.

Weiterlesen Live 2018: Die besten und wichtigsten Tourneen Sehen Sie hier: alle von ROLLING STONE 2018 präsentierten Tourneen, dazu ausgesuchte Konzerte Lennox‘ zweite Soloscheibe, das Coveralbum „Medusa“, erschien drei Jahre später und toppte den Erfolg des Vorgängers noch einmal deutlich. Insgesamt vier Singles wurden aus ausgekoppelt, darunter „No More I Love You’s“, der größte Erfolg ihrer Solo-Karriere. Beide Longplayer erscheinen am 02. März 2018 auf Vinyl.

Annie Lennox: Soloalben „Diva“ und „Medusa“ erscheinen auf Vinyl 1 von 2 Foto: Sony Music. All rights reserved.

2 von 2 Foto: Sony Music. All rights reserved. Previous Image Next Image

Nur zwei Tage später, am 4. März, zelebriert Annie Lennox im Londoner Sadler’s Wells Theatre unter dem Motto „An Evening of Music and Conversation“, einem Mix aus Live-Talkshow und multimedialem Konzertereignis, ihr Lebenswerk. Die kompletten Einnahmen aus dem Event kommen der gemeinnützigen Organisation The Circle zugute, die die Künstlerin gegründet hat, um Mädchen und Frauen in den ärmsten Ländern der Welt eine Stimme zu geben.