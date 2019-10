Arte TV: Dokus über Rammstein und David Bowie

Am Freitag ist es soweit: Till Lindemanns neue Solo-Single „Steh auf“ erscheint

Wir dachten eigentlich, Till Lindemann lässt es nach dem Tour-Ende von Rammstein etwas ruhiger angehen. Auf Instagram teilte der 56-jährige Bilder von seiner Auszeit, am Schweriner See mit Mutter Brigitte, alleine oder beim Karussellfahren. >>> Der Songtext von „Steh auf“ Doch schon am Freitag erscheint die erste Single seines kommenden Soloalbums: „Steh auf“. Hier ist das Video: Lindemann – Steh auf: https://www.youtube.com/watch?v=hiOjK992bPU Dazu veröffentlichte Lindemann bereits ein Teaser-Video, das eine Art Krankenhaussituation in Rot nachempfunden zu sein scheint. Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=STUEGiZ0iWY Till Lindemann auf Facebook: Auf Facebook postete der Sänger bereits ein mögliches Single-Cover: https://www.facebook.com/tilllindemann/posts/2429706767314023?__xts__[0]=68.ARA7apnLjFijpAUnNcxgBOQHJtysZub5xesX71S25oo0yX7COoIK0166pam1k65vml697LP2tuKln5fOvAp6pNzJDDR9Xdm9Ps0l9bk9QAWzLtg54d-j0E8yzG0WjMUgIzOhSZjiWNHlAz_yeDpiSkUxAm5UfVEbBj67UmzDVHacg-L20LTda_1i30jS5LTmh1CKzPGJXKy9uZf8UCbfoQVYOvmKF-U_lDAB8DsAp5YLvZQ2LEti3lPxJFUXSuE78EX9PspjTW-Oa99GZzzrC6LJT65huVsRDsXQ2DXh_U1IGYQts7nhbvKhOOw3-tFl5PTW_qaupwtjvveHI66_hwbSuHvwNVOMrGSY8q1zu5XYymP2yAiBNLAjBDvpibovnX1ZQsR7-jbw4KT77dGuthHfH4tuKFtT2NX2ysdbKa9PFBtpt1VtpXp2gT7CIwPEBjSoYM7UlN0Qvx6d3fAFWM34nNoBQaepLnM0Qqfhke6wUuY5lz3PcUezM8Bv&__tn__=-R Till Lindemann auf Instagram: https://www.instagram.com/p/B2UAS5bpGzc/