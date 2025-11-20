1979: Apocalypse Now, Nosferatu, Elektrischer Reiter, Salem’s Lot und mehr

Der 1979er-Jahrgang im Check, Teil 2.

von 
Artikel Teilen
cover-podcast-264-podcast-ffk

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

FFK bespricht folgende Filme: „Salem’s Lot“, „Tess“, „Dracula“, „Quadrophenia“, „Nosferatu“, „Der Lawinenexpress“, „Somewhere in Time“, „Mad Max“ und „Apocalypse Now“.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
1979 Podcast Freiwillige Filmkontrolle