Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Jan und Birgit besprechen das neue Album der tollen Country-und-Grunge-Band Wednesday. „Bleeds“ heißt es – und geblutet wird hier ordentlich. Zum einen verarbeitet Sängerin Karly Hartzman ihre Trennung vom Gitarristen MJ Lenderman. Zum anderen sind ihre Songs immer Geschichten des weirden, brutalen Südstaaten-Amerikas. Wir lieben diese Band! Plus: Mitte der Achtziger in Essen. Eine Gruppe Teenager gründet die Metal-Band Kreator. Bald gehören sie zu den Größten im Genre, heute sind sie legendär. Wie konnte das passieren? Frontmann Mille Petrozza hat seine Geschichte im Buch „Bleeds“aufgeschrieben, eine irre Coming-of-Age-Story zwischen Ruhrpott und Metal. Torsten Groß, Milles Co-Autor, erzählt von ihrer Zusammenarbeit und Freundschaft.