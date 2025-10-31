Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Die Liebe und der Tod treiben Tristan Brusch um. So schön wie auf seinem neuen Album „Am Anfang“ hat sich der Songwriter seinen Lebensthemen aber noch nie gewidmet. Was macht Brusch so besonders? Birgit und Jan versuchen sich an einer Antwort. Plus: Unser Bob-Dylan-Korrespondent Maik war am Wochenende beim Dylan-Konzert in Lingen. Wie fällt sein Urteil aus? Und: Wir empfehlen Florence + the Machine, The Last Dinner Party, Messa, Maruja.