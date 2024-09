MJ Lenderman spielt Country-Rock über Männer in der Krise, witzig und traurig, und mit den besten Gitarrensoli, die man dieser Tage hören kann. Der 25-Jährige aus North Carolina, den vielleicht einige aus der Band Wednesday kennen, legt mit „Manning Fireworks“ sein Meisterwerk vor. Findet zumindest Jan. Was denkt Maik? Plus: Sie sprechen über Emily Armstrong, die neue Sängerin der wiedervereinten Linkin Park, und diskutieren Taylor Swifts Wahlempfehlung.