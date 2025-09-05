„Double Infinity“ von Big Thief: Glückt die Neuerfindung?
Plus: Wie ist es, den Drummer der Doors zu interviewen?
Empfehlungen der Redaktion
Big Thief sind eine Lieblingsband von uns. Niemand sonst spielt so intensiven, mystischen Folkrock (und niemand sonst hat die unvergleichliche Adrianne Lenker als Sängerin). Mit „Double Infinity“ macht die Band aber einiges anders: Nach dem Weggang des Bassisten erschließt sie mit einer Gruppe Gastmusiker einen trance-haften, perkussiven Psychedelia-Sound. Geht das gut? Plus: Birgit hat für die Titelgeschichte der September-Ausgabe ein Interview mit John Densmore, dem Drummer der Doors, geführt und erzählt von dieser Begegnung und der Bedeutung der Doors für sie.
