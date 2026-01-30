Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Die Februar-Ausgabe vom ROLLING STONE leuchtet violett: Fast 10 Jahre liegt es zurück, dass Prince gestorben ist. Seine letzten beiden Alben werden nun neu veröffentlicht. Sassan Niasseri erzählt im Heft vom Vermächtnis des großen Künstlers – und ist bei Weekly zu Gast und spricht über seine Prince-Lieblingssongs. Plus: Trumps Truppen haben Minneapolis besetzt, die Bürger leisten Widerstand – und Bruce Springsteen erklärt sich mit ihnen solidarisch. Wir diskutieren seinen kraftvollen Protestsong „Streets of Minneapolis“.