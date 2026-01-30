Prince: Unsere 10 Lieblingslieder des Genies aus Minneapolis

Plus: "Streets of Minneapolis" – Bruce Springsteens kraftvoller Protestsong

 
INGLEWOOD, CA - FEBRUARY 19: Prince performs live at the Fabulous Forum on February 19, 1985 in Inglewood, California. (Ph...

INGLEWOOD, CA - FEBRUARY 19: Prince performs live at the Fabulous Forum on February 19, 1985 in Inglewood, California. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) Foto: IM. All rights reserved.

Die Februar-Ausgabe vom ROLLING STONE leuchtet violett: Fast 10 Jahre liegt es zurück, dass Prince gestorben ist. Seine letzten beiden Alben werden nun neu veröffentlicht. Sassan Niasseri erzählt im Heft vom Vermächtnis des großen Künstlers – und ist bei Weekly zu Gast und spricht über seine Prince-Lieblingssongs. Plus: Trumps Truppen haben Minneapolis besetzt, die Bürger leisten Widerstand – und Bruce Springsteen erklärt sich mit ihnen solidarisch. Wir diskutieren seinen kraftvollen Protestsong „Streets of Minneapolis“.

