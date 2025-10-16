Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

FFK über Tech-Milliardäre – die CEOs von Amazon bis Open AI. Von Elon Musk natürlich bis zum dunklen Strippenzieher Peter Thiel. Unser Gast: Hartwig Vens (Deutschlandfunk Kultur), der mit seinem Team den 6-teiligen Podcast „Tech Bro Topia“ konzipiert und realisiert hat. Wir besprechen mit ihm folgende Filme: „Mountainhead“, „2001: Odyssee im Weltraum“, „Her“, „The Social Network“ und „A.I.: Artificial Intelligence“

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!