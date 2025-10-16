Tech Bros, Cyber-Liberatismus und der Doomsday: Die Kinofilme

Wir besprechen mit Hartwig Vens (Deutschlandfunk Kultur) folgende Filme: „Mountainhead“, „2001: Odyssee im Weltraum“, „Her“, „The Social Network“ und „A.I.: Artificial Intelligence“

„Mountainhead“ Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

FFK über Tech-Milliardäre – die CEOs von Amazon bis Open AI. Von Elon Musk natürlich bis zum dunklen Strippenzieher Peter Thiel. Unser Gast: Hartwig Vens (Deutschlandfunk Kultur), der mit seinem Team den 6-teiligen Podcast „Tech Bro Topia“ konzipiert und realisiert hat. Wir besprechen mit ihm folgende Filme: „Mountainhead“, „2001: Odyssee im Weltraum“, „Her“, „The Social Network“ und „A.I.: Artificial Intelligence“

