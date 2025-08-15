Van Morrison – Unsere 10 Lieblingslieder

Von "Astral Weeks" bis "Ancient Highway" ... und welche 8 Songs sind dazwischen?

Guide: Die besten Alben des Van Morrison Foto: Getty Images. Ed Caraeff/Morgan Media. All rights reserved.

Am 31. August wird Van Morrison 80 Jahre alt. Und noch vor wenigen Monaten hat er mit „Remembering Now“ ein bemerkenswertes Spätwerk herausgebracht – Anlass für Maik und Jan, noch einmal tief in das Werk des Mystikers einzusteigen und 10 Lieblingslieder zu wählen.

Van Morrison Moondance Astral Weeks Rolling Stone Weekly Veedon Fleece