Am 31. August wird Van Morrison 80 Jahre alt. Und noch vor wenigen Monaten hat er mit „Remembering Now“ ein bemerkenswertes Spätwerk herausgebracht – Anlass für Maik und Jan, noch einmal tief in das Werk des Mystikers einzusteigen und 10 Lieblingslieder zu wählen.