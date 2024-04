Wie gut sind die neuen Alben von Beyoncé & Vampire Weekend?

Ein Blockbuster-Double-Feature: Jetzt hatten Maik und Jan eine Woche Zeit mit Beyoncés „Cowboy Carter“, ihrem Country-oder-doch-nicht-Country-Album, und diskutieren es nun ausführlich. Ist die Platte der Meilenstein, zu dem sie ausgerufen wurde? Gelingt Beyoncé die Rückeroberung des Country? Oder hat sie ohnehin etwas ganz anderes vor? Damit nicht genug: Maik und Jan besprechen das neue Album von Vampire Weekend, der New Yorker Indie-Pop-Gruppe, die sich auf „Only God Was Above Us“ so chaotisch und philosophisch zeigt wie nie.