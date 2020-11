Ausschreibung: Ausbildung Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

Musik und Lifestyle, Entertainment und Zeitgeschehen: Mit Kreativität und hohem journalistischem Anspruch verlegen wir unsere Titel ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER. Gemeinsam mit unseren digitalen Angeboten sind wir stets nah am Puls der Zeit und bewahren uns gleichzeitig die nötige Übersicht, handverlesene Perlen der Musikgeschichte in den richtigen Kontext zu setzen. Von Independent-Rock über Neo-Folk bis hin zum Thrash Metal: Musik ist uns wichtig! Mit viel Leidenschaft dafür und für alle Aspekte des Lebens, die Musik verbindet, arbeiten wir täglich daran, unsere Marktführerschaft auf dem deutschen Markt für Musiktitel stetig auszubauen.

Become a_

Kaufmann/-frau für Büromanagement mit Organisationstalent, Zielstrebigkeit und Begeisterung für

den Umgang mit Menschen

• deine Aufgaben sind so abwechslungsreich wie die Abteilungen, die du während der Ausbildung

kennenlernst

• im „training on the job“ lernst du von uns wie du organisierst, terminierst, kommunizierst,

reservierst und recherchierst

• dabei lernst du die vielfältigen administrativen Abläufe in den verschiedenen

Unternehmensbereichen kennen

• mit Unterstützung deiner Ausbilder arbeitest du an spannenden Projekten

• und natürlich machen wir dich fit für deine Zwischen- und Abschlussprüfung

You are a_

motivierter Ausbildungsstarter und bringst Organisationstalent, Leidenschaft für kaufmännische

Themen sowie Begeisterung für Musik und Medien mit

• du hast deinen mittleren Schulabschluss, dein Abitur oder einen Abschluss der Höheren

Handelsschule (bald) erfolgreich abgeschlossen

• du verfügst über ein sicheres und kommunikationsstarkes Auftreten und bist ein echter

Teamplayer

• du interessierst dich für kaufmännische Sachverhalte und verstehst grundlegende

Zusammenhänge

• du hast Spaß und Erfahrung im Umgang mit dem PC und verfügst über gute Rechtschreibkenntnisse

Benefit from a_

Anspruchsvolle Arbeitsatmosphäre in einem großartigen Team

• vielfältige Möglichkeiten: bei uns durchläufst du im Wechsel mit der Berufsschule viele unterschiedliche Abteilungen – langweilig wird das sicher nie!

• die Chance, eine Hospitation im In- oder Ausland zu machen

• die Option der Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung Bewerbungsunterlagen

• Bewerbungsanschreiben

• Aktueller tabellarischer Lebenslauf (ein Foto ist kein Muss, wäre aber schön)

• Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse

• Praktikumsbeurteilungen, Zertifikate (falls vorhanden)

Mediahouse Berlin

Bewerbungsfrist

Ab sofort für den Start im März 2021

Kontakt

Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Kontakt aufnehmen

Auf Deine Bewerbung freut sich:

Frau Franziska Brandt,

Tel. 030/3088188201, E-Mail: franziska.brandt@axelspringer.de