Ausstellung: „Daring to Dream. 50 Jahre Hipgnosis“: Fotodesign und Album-Cover-Art von Aubrey Powell und Storm Thorgerson

Der US-Rapper Post Malone wollte nach seinem Auftritt bei den MTV Video Music Awards in einem Privatjet nach England fliegen, doch zwei geplatzte Reifen brachten ihn gefährlich nah an eine Tragödie.

Musiker, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind, gibt es leider nur all zu viele. Buddy Holly, Mitglieder von Lynyrd Skynyrd oder Aaliyah sind die wohl prominentesten Beispiele. Jetzt wäre es beinahe zur nächsten Katastrophe gekommen. Nach dem Start des Privatflugzeuges in New Jersey, in dem Post Malone mit 15 weiteren Insassen wie dem Musiker Andrew Watt saß, bemerkte der Pilot, dass zwei Reifen der Maschine geplatzt waren. Hoffnungen der Fans Damit es bei einer Notlandung nicht zu Feuer oder einer Explosion kam, musste der Jet fünf Stunden lang Kreise am Himmel ziehen, um Kerosin zu verbrauchen. Nur wenige…