Bald erhältlich: David Bowies Paris-Konzert aus dem Jahr 1999

David Bowie spielte 1999 in Paris ein Konzert, von dem Fans bis heute schwärmen. Bowie spielte damals zahlreiche musikalische Raritäten und jetzt, mehr als zwanzig Jahre später, erscheint ein Konzertfilm mit Aufnahmen des damaligen Abends. „Something in the Air (Live Paris 99)“ dürfte für viele die Erinnerungen an den Auftritt auffrischen.

„Something in the Air (Live Paris 99)“ erscheint als dritter Teil einer Serie, die sich auf Auftritte der Musikikone in den 1990er Jahren konzentriert. Das 15-Song-Konzert muss wohl deswegen so besonders gewesen sein, weil Bowie am gleichen Tag des Konzerts mit der höchsten künstlerischen Auszeichnung in Frankreich geehrt wurde. Als Antwort auf diese Ehre reagierte er mit einer außergewöhnlichen Set-Liste.

Unter anderem spielte er an diesem Abend „Can’t Help Thinking About Me“ Eine Single, die er im Jahr 1965 aufnahm und mehr als 30 Jahre nicht mehr live gespielt hatte. Er interpretierte aber auch die Songs „Word on a Wing“ und „Drive-In Saturday“.

Drei der Konzertaufnahmen erschienen bereits auf David Bowies Album „Hours,“ das 1999 erschien. Die zwölf übrigen Aufnahmen blieben bisher unveröffentlicht. Am 15. August soll „Something in the Air (Live Paris 99)“ bei verschiedenen Streamingdiensten erscheinen.