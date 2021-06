Barbra Streisand kündigt neues Album „Release Me 2“ an

Barbra Streisand hat ein neues Album mit dem Titel „Release Me 2“ für den 6. August 2021 angekündigt. Die Musikerin gab außerdem preis, dass es sich dabei wieder um eine exklusive Song-Sammlung handele, mit insgesamt zehn bislang unveröffentlichten Tracks. „Release Me 2“ wird als digitales Album, analoge LP sowie als CD-Digipak mit einem 32-seitigen Booklet erhältlich sein – inklusive Liner Notes von Barbra Streisand und ihrem Produzenten Jay Landers.

Mit „Release Me 2“ meldet sich Streisands nach ihrem 36. Studioalbum „Walls“ zurück, welches sie im September 2018 veröffentlichte. Die 79-Jährige knüpft außerdem an ihrem ersten Compilation-Album „Release Me“ aus dem Jahr 2012 an. Schon damals teilte sie darin eine ganze Reihe seltener und bisher unveröffentlichter Tracks und schaffte es damit auf Platz sieben der Billboard-200-Charts.

Lyric-Video zu „I’d Want It To Be You“:

Um auf „Release Me 2“ einzustimmen, veröffentlichte Barbra Streisand bereits den Song „I’d Want It To Be You“ – ein Duett mit Country-Sänger Willie Nelson – als Lyric-Video. Ursprünglich sollte der Titel auf dem 2014 erschienen Album „Partners“ erscheinen, für welches die Musikerin verschiedene Duette mit männlichen Stars aufnahm. Die Zusammenarbeit mit Willie Nelson konnte damals aber vor dem geplanten Veröffentlichungstermin nicht beendet werden. „I’d Want It To Be You“ wurde somit erst 2020 aufgenommen.