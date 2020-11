Barry Gibb spielt die größten Hits der Gibb-Brüder neu ein

Die Country-Legende wird zum Musicalstar! Als Weihnachtsengel versetzt sie nicht nur eine moderne „Mrs. Scrooge“, sondern gleich eine ganze Stadt in Weihnachtsstimmung.

Der Herbst ist noch nicht vorbei, da versetzt Dolly Parton die Welt schon in Weihnachtsstimmung. Anfang des Monats erschien bereits ihr Album „A Holly Dolly Christmas“ und fast zeitgleich kündigte Netflix ein weihnachtliches Musical mit der Sängerin an. Der Song „Christmas On The Square“ aus dem neuen Parton-Album ist dabei nicht nur die Titelmusik, sondern gleich der ganze Titel des Films. Das Lied ist demnach auch in dem Trailer zu hören, den Netflix nun veröffentlicht hat. Darin sehen wir auch Dolly Parton, die in weißem Strasskleid durch die Szenen funkelt in ihrer Rolle als Weihnachtsengel, die ihr wie auf den…