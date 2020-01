„Better Call Saul“: Finale Staffel 6 bestätigt – „Breaking Bad“-Stars dabei

Das wird Sie auch interessieren





Von Anfang an war „Better Call Saul“ weit mehr als nur eine Ergänzung, ein Spin-off von „Breaking Bad“. Schlug die Reihe, die Bob Odenkirk auf den Leib geschrieben wurde, zunächst noch einen schwarzhumorigen Ton an, der sich deutlich von der vielfach prämierten Ursprungsserie unterschied, wurde die Story um den tranigen, aber mit allen Wassern gewaschenen Anwalt Jimmy McGill immer komplexer und näherte sich spätestens mit der vierten Season im Ton fast dem Walter-White-Modus an.

Nun steht endlich fest, dass es nach der im Februar 2020 startenden fünften Staffel auch eine finale sechste geben wird. Das bestätigte Showrunner Peter Gould laut „Hollywood Reporter“ während einer Podiumsdiskussion auf der Winter-Pressetournee der Television Critics Association. Lange Zeit war nicht klar, wie es mit „Better Call Saul“ weitergehen und ob nicht schon die kommende Staffel 5 den Abschluss bilden würde.

„Von Anfang an, als wir mit der Serie anfingen, glaube ich, dass all unsere Hoffnungen und Träume darauf gerichtet waren, die ganze Wahrheit zu erzählen … und sie von Anfang bis Ende zu einer vollständigen Storyline zu machen“, verriet Showrunner Gould am Donnerstag (16. Januar) während der Podiumsdiskussion „Wir werden unser Bestes geben, um diese 63 Episoden durchzubringen.“

„Better Call Saul“: Letzte Staffel hat 13 Folgen

Konkret bedeutet dies, dass die letzte Staffel insgesamt 13 Folgen haben wird (bislang wurde jede Season von lediglich zehn Episoden getragen) und dass „Better Call Saul“ mit Abschluss im Jahr 2021 eine Folge mehr haben wird als „Breaking Bad“

Der Übergang zu „Breaking Bad“ wird sich auch in der Besetzung widerspiegeln. So bestätigte „Variety“, dass Dean Norris als Hank Schrader schon in Staffel 5 zu sehen sein wird. Auch sein DEA-Partner Steven Gomez (Steven Michael Quezada) wird dabei sein. Schön: Auch Ed kehr zurück. Der wurde in „Breaking Bad“ vom wunderbare Robert Forster gemimt, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Anscheinend reichte die Zeit noch, um genügend Szenen mit ihm zu drehen.

Offen bleibt natürlich, ob auch Walter White und Jesse Pinkman noch einmal auftauchen werden. Für die fünfte Season wurde das von Showrunner Peter Gould auf jeden Fall schon einmal ausgeschlossen. Aber wer weiß, was sich die Autoren für die letzten Episoden ausgedacht haben…