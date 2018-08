Wir verlosen Eintrittskarten für eines der größten Country-, Folk- und Americana-Festivals der Welt im dänischen Tønder.

Das Tønder Festival in der gleichnamigen dänischen Kleinstadt präsentiert rund 70 Musiker(innen) und Bands aus Americana, Country, Blues, Rock und Traditional-Music. In diesem Jahr findet es vom 23. bis 26. August statt. Insgesamt hält das Programm Acts aus zwölf verschiedenen Ländern bereit (aus Kanada, den USA, Australien, Neuseeland, Ungarn, Deutschland, England, Irland, Schottland, Grönland, Norwegen, Schweden und Dänemark), der Schwerpunkt liegt aber bei Musikern aus den USA. Mit dabei sind u.a. Parker Millsap, Lukas Graham, Sam Outlaw, JD McPherson, Søren Huss, Northern Assembly und Niels Hausgaard. Komplettes Line-Up des Tønder-Festivals The Mavericks (USA), The Lone Bellow (USA), Colter Wall (CAN), B.…