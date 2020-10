Bob Dylan und George Clooney verfilmen John Grishams „Calico Joe“

„Theme Time“ erschien erstmals zwischen Mai 2006 und April 2009. Nun veröffentlicht Dylan nach elf Jahren Pause eine neue Folge.

Bob Dylans Radioshow „Theme Time Radio Hour“ ist zurück. Nach elf Jahren Pause soll am 21. September um 12 Uhr die erste neue Folge „Whiskey“ ausgestrahlt werden. Einer Pressemitteilung zufolge erscheint diese zum Ehren des Bourbon Heritage Months und untersucht, „wie Whisky die Welt geprägt hat“. Die Episode feiert ihre Premiere auf dem SiriusXM-„Deep Tracks“-Kanal und wird anschließend auf Dylans Website sowie der Website seiner eigenen Whiskeymarke Heaven's Door veröffentlicht. Diese kündigte zuletzt eine Partnerschaft mit zahlreichen US-amerikanischen Tafeln an, um einen Teil des Erlöses für Menschen in Not zu spenden. Dylans jüngstes Album ROUGH AND ROWDY WAYS erschien im…