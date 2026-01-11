Bob Weir, Grateful-Dead-Mitgründer und Gitarrist, mit 78 Jahren gestorben

Bob Weir, Sänger, Songwriter, Gitarrist und Mitbegründer der Grateful Dead, dessen Lieder über sonnige Tagträume und das Unterwegssein halfen, aus der Jam-Band ein 60-jähriges musikalisches Imperium zu machen, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Mit tiefer Traurigkeit teilen wir den Tod von Bobby Weir mit“, schrieb Weirs Familie in einer Erklärung. Ein genaues Todesdatum wurde zunächst nicht genannt.

„Er ging friedlich, umgeben von seinen Liebsten, nachdem er den Krebs auf die Art besiegt hatte, wie es nur Bobby konnte. Leider erlag er schließlich zugrunde liegenden Lungenerkrankungen.“

Eine prägende Kraft der amerikanischen Musik

„Bobby wird für immer eine leitende Kraft bleiben, deren einzigartige Kunst die amerikanische Musik neu geformt hat“, heißt es weiter. „Sein Werk füllte nicht nur Räume mit Musik; es war warmes Sonnenlicht, das die Seele erfüllte, eine Gemeinschaft, eine Sprache und ein Gefühl von Familie schuf, das Generationen von Fans mit sich tragen. Jeder Akkord, den er spielte, jedes Wort, das er sang, war ein integraler Bestandteil der Geschichten, die er wob. Es gab eine Einladung: zu fühlen, zu hinterfragen, umherzuwandern und dazuzugehören.“

Als Co-Leadsänger, Autor und Gitarrist an der Seite von Jerry Garcia machten seine elliptischen Riffs, exzentrischen Songstrukturen und seine leicht aus dem Gleichgewicht geratene Bühnenpräsenz ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Dead – bis über das Ende der Band nach Garcias Tod 1995 hinaus. Weir blieb im Vergleich zum überlebensgroßen Garcia oft unterschätzt (einer der ersten Songs, die er für die Dead schrieb, hieß bezeichnenderweise „The Other One“). Dennoch charakterisierte Bassist Phil Lesh Weirs Beitrag als den einer „Stealth-Maschine“.

Frühe Jahre und musikalische Prägung

Robert Hall Weir wurde am 16. Oktober 1947 in San Francisco geboren, als Sohn einer Studentin, die ihn zur Adoption freigab. Er wuchs in einem wohlhabenden Vorort der Bay Area auf, wurde sowohl aus dem Kindergarten als auch aus den Pfadfindern geworfen und litt an einer damals nicht diagnostizierten Legasthenie. An der Fountain Valley School in Colorado, einer Schule für Jungen mit Verhaltensproblemen, lernte er John Perry Barlow kennen, der später sein häufigster Texter wurde.

Weir begann mit 13 Jahren Gitarre zu spielen und hing bald im Tangent herum, einem Folkclub in Palo Alto, wo er mit den Uncalled Four Bluegrass-Stücke spielte und Jerry Garcia erstmals bei einer sogenannten „Hoot Night“ Banjo spielen sah. Seine ersten Gitarrengriffe lernte Weir von David Nelson und dem späteren Jefferson-Airplane-Mitglied Jorma Kaukonen.

Die Geburt der Grateful Dead

An Silvester 1965 hörten Weir und seine Freunde Banjo-Klänge aus Dana Morgans Music Store. Er ging hinein, traf Garcia, und die beiden beschlossen, eine Band zu gründen. Aus den akustischen Mother McCree’s Uptown Jug Champions wurden die elektrischen Warlocks, die sich bald darauf in Grateful Dead umbenannten.

Als jüngstes und bestaussehendes Mitglied der Dead musste Weir Lehrgeld zahlen. Er räumte ein, dass zu viel LSD während der Zeit der Band als Hausgruppe von Ken Keseys Acid Tests ihn verschlossener gemacht habe, insbesondere als Garcia und Bassist Phil Lesh musikalisch enger zusammenfanden. „Ich war definitiv das Schlusslicht“, sagte er 1989 dem Rolling Stone. „Vor allem am Anfang. Und lange Zeit musste ich einfach den Mund halten und es schlucken.“

Exzesse, Rückschläge und kreative Blüte

Der Text zu „The Other One“ beschrieb Weirs Einführung sowohl in LSD als auch in Neal Cassady, den Trickster-Helden aus Jack Kerouacs Beat-Meisterwerk On the Road, mit dem Weir sich ein Zimmer im berüchtigten Dead-Haus in der Ashbury Street 710 teilte. 1968 wurden Weir und Mitgründer Ron „Pigpen“ McKernan wegen musikalischer Defizite aus der Band geworfen, kehrten jedoch beide innerhalb weniger Monate zurück.

In den Siebzigerjahren blühte Weir in einer Band auf, die Musik von nahezu unaussprechlicher Wärme und Country-Rock-Erhabenheit liefern konnte – etwa auf den beiden Meisterwerken von 1970, Workingman’s Dead und American Beauty – und zugleich frei improvisierte Musik für zahllose Zuhörer spielte. Weir sang die Country-Cover der Band und sein eigenes Material und spielte Rhythmusgitarre auf eine brillant exzentrische Weise, die die vermeintliche Zweitklassigkeit dieser Rolle Lügen strafte – selbst wenn Tontechniker Dan Healy ihn im Mix leiser drehte. Lesh nannte Weirs Spielweise „eigenwillig, verspielt und schrullig“, während Weir den Jazzpianisten McCoy Tyner und dessen linke Hand als größten Einfluss bezeichnete.

Solowerke und Nebenprojekte

Nach Pigpens Tod 1972 rückte Weir mühelos in die Rolle des zweiten Sängers. Ace, sein erstes Soloalbum, etablierte ihn als zweitproduktivste Songwriter-Quelle der Band mit Solotiteln, die zu Dead-Standards wurden, darunter „Playing in the Band“, „One More Saturday Night“ und „Cassidy“.

Meist wechselte er sich bei den Leadgesängen mit Garcia ab und entwickelte ein Repertoire, das von Country-Rock-Originalen und rhythmisch unorthodoxen Stücken bis zu seiner ambitionierten und wunderschönen „Weather Report Suite“ reichte. Parallel begann er außerhalb der Dead aufzutreten: zunächst 1974 mit Kingfish, dann mit der Bob Weir Band, in der Keyboarder Brent Mydland spielte, der später selbst zu den Dead stieß. In den Achtzigern veröffentlichten sie zwei Alben als Bobby and the Midnites. Sein zweites Soloalbum Heaven Help the Fool (1978) bewies, dass Weir so glatt klingen konnte wie jeder andere kalifornische Rockmusiker jener Zeit.

Späte Jahre, Abschiede und Vermächtnis

In den Achtzigern musste Weir auf der Bühne zunehmend kompensieren, als Garcia in die Drogensucht abrutschte – und räumte später ein, zeitweise auch als „Kurier“ für Garcias Drogen fungiert zu haben. Gegen Ende des Jahrzehnts erholte sich Garcia vorübergehend, eine Phase, die Weir als die beste der Dead bezeichnete. „Für mich war das unser Höhepunkt“, sagte er 2013 dem Rolling Stone. „Wir konnten einander denken hören und fühlen, wir konnten die Züge des anderen intuitiv erfassen.“

Nach Garcias Tod im August 1995 spielte Weir weiter. Seine Band RatDog interpretierte Dead-Material und eigene Songs, später sang er Garcias Lieder in verschiedenen Konstellationen ehemaliger Dead-Mitglieder, darunter The Other Ones, The Dead und Furthur. Nach einem Bühnenzusammenbruch 2013 und abgesagten RatDog-Auftritten 2014 gestand Weir eigene Probleme mit Schmerzmittelabhängigkeit ein.

Das letzte Kapitel

Zum 50-jährigen Jubiläum der Grateful Dead 2015 war Weir der erste, der eine Wiedervereinigung unterstützte. Nach den Fare Thee Well-Konzerten formierte er mit John Mayer, Mickey Hart, Bill Kreutzmann und weiteren Weggefährten Dead & Company, die den Geist der Dead ein weiteres Jahrzehnt am Leben hielten. Die Geschichte gipfelte 2023 in einer „Final Tour“ und Auftritten in der Sphere in Las Vegas.

Sein letztes Soloalbum „Blue Mountain“ erschien 2016. Zwei Jahre später gründete er Bobby Weir and Wolf Bros. Im Dezember 2024 wurden die überlebenden Dead-Mitglieder mit den Kennedy Center Honors ausgezeichnet. Dead & Company feierten das 60-jährige Bestehen der Band mit drei Konzerten im August im Golden Gate Park – Weirs letzte Auftritte auf der Bühne.

„Bobbys letzte Monate spiegelten denselben Geist wider, der sein Leben prägte“, schrieb seine Familie. „Diese Auftritte waren keine Abschiede, sondern Geschenke. Ein weiterer Akt der Widerstandskraft.“ Es gebe keinen letzten Vorhang, nur das Gefühl eines erneuten Aufbruchs. Ein Vermächtnis, das weiterklingen soll.