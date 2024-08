Bon Iver spielt hingebungsvolles Live-Set für Kamala Harris (Video)

Am Mittwoch (7. August) hatte die Vizepräsidentin Kamala Harris im Rahmen ihrer aktuellen Wahlkampfkampagne eine Kundgebung in Eau Claire, im US-Bundesstaat Wisconsin. Dazu holte sie sich musikalische Unterstützung von Bon Iver.

Justin Vernon und seine Band spielten in diesem Rahmen ein Vier-Songs-Set – mit dabei: „Towers“, „666 ʇ“ und „Flume“.

Bon Ivers Performance für Kamala Harris (ca. ab Minute 18):

Abschließend sagte Vernon: „Wir sind aus den richtigen Gründen hier und wir alle wissen, warum wir hier sind. Wir werden unser Ding durchziehen, diese Musik machen und Platz machen für die Menschen, von denen wir hören müssen“, bevor er „The Battle Cry of Freedom“ als finales Lied anstimmte.

Das letzte Stück wurde 1862 vom US-amerikanischen Komponisten George Frederick während des Bürgerkriegs geschrieben. Es ist als ein patriotisches Volkslied bekannt und fordert die Abschaffung der Sklaverei, die es noch bis 1865 in den USA gab. Zu dem Song sagte Venon auf der Bühne, dass es „in den letzten Monaten in meinem Kopf herumwandert. Ich liebe diese Melodie“.

Seht hier Bon Iver mit „The Battle Cry of Freedom“ live:

Megan The Stallion unterstützte bereits Harris’ erste Kundgebung

Bereits bei ihrer Wahlkampfveranstaltung in Atlanta, Ende Juli, erhielt Kamala Harris Zuspruch von prominenten Namen. So trat US-Rapperin Megan Thee Stallion auf und erklärte „Hotties for Harris!“, bevor sie familienfreundliche Versionen ihrer Hits „Girls in the Hood“, „Mamushi“, „Body“ und „Savage“ performte.

Auch Migos-Rapper Quavo kam zur Kundgebung und hielt eine Rede zum Kampf gegen Waffengewalt: „Es ist schwer, die Probleme der Waffengewalt zu verstehen, wenn man nicht im Zentrum davon steht. Aber was ich bei der Zusammenarbeit mit Vizepräsidentin Harris gelernt habe, ist, dass sie immer Stellung bezieht.“

Kamala Harris erhält Zuspruch von vielen Stars

Auch auf den sozialen Medien sprachen sich bereits einige Stars für Kamala Harris aus. So beschrieb die Schauspielerin Jamie Lee Curtis die Vizepräsidentin auf ihren Social-Media-Kanälen als „vertrauenswürdig und erprobt“: „Sie ist eine glühende Verfechterin der Rechte von Frauen und PoC und ihre Botschaft ist eine der Hoffnung und Einheit für Amerika in einer Zeit der großen nationalen Spaltung“.

Mit dieser Meinung steht Curtis nicht alleine da. Während US-Sänger John Legend auf Instagram dazu aufrief, „Kamala Harris zu unserer Präsidentin zu wählen“, erklärte Charli XCX „Kamala IS brat“. Mit „Brat“ bezog sich die britische Sängerin auf ihr gleichnamiges Album, was übersetzt „Göre“ heißt. Charli XCX änderte allerdings die Bedeutung des Wortes in „tut, was sie möchte, ohne über die Meinung anderer nachzudenken“ um. „Star Trek“-Schauspieler George Takei beschreibt Harris als „Kämpfernatur“. Er teilte auf seinem X-Kanal einen ehemaligen Post von der 59-Jährigen, in der sie unter anderem verkündete: „Ich bin nicht nur bereit, gegen Trump anzutreten, ich bin bereit, ihn zu schlagen“. Takei ergänzte die Ansage mit den Worten: „Ja, das bist du, Kamala Harris.“