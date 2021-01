AC/DC: Verschollene Aufnahmen von Bon Scott werden veröffentlicht

In der letzten Kalenderwoche des Jahres 2020 wurden die deutschen Charts fast komplett von Weihnachtsliedern übernommen.

Im letzten Jahr hielt es sich noch die Wage –51 Festtagslieder mischten die Top 100 der offiziellen deutschen Single-Charts auf. Ein Jahr später wird dieser unfassbare Rekord noch einmal deutlich übertroffen. Zwei Drittel der Hunderterliste besteht aktuell aus Weihnachtssongs. Am besten schneiden „All I Want For Christmas Is You” (Mariah Carey) und „Last Christmas” (Wham!) ab. Zum fünften Mal besetzten sie die Doppelspitze. Als einzige deutschsprachige Weihnachtssongs tauchen Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ auf Platz 40 und Helene Fischers Adaption des Klassikers „Fröhliche Weihnacht überall“ auf Platz 94 in den Top 100 auf. Der erste nicht-weihnachtliche Track, „Jerusalema“ von Master…