Bono unterstützt Springsteen gegen Trump: „Es gibt nur einen Boss in Amerika“

Donald Trump s jüngste unberechenbare Tiraden gegen Bruce Springsteen haben unbeabsichtigt dazu geführt, dass sich die coolste Supergroup formiert, die man sich vorstellen kann. Bono ist der jüngste Musiker, der Bruce Springsteen unterstützt. Während der Präsident weiterhin die New-Jersey-Legende als Zielscheibe für seine Kritik an seiner Regierung benutzt. Bei einem kürzlichen Auftritt in der Jimmy Kimmel Live wurde der Musiker gefragt, auf welcher Seite er in diesem Pseudokrieg stehe. Worauf er antwortete: „Es gibt nur einen Boss in Amerika.“

Supergroup als Antwort auf Trumps Attacken

Bono geriet Anfang des Monats ins Kreuzfeuer, als Trump trotz seiner bekannten Tatsache, dass er kein US-amerikanischer Staatsbürger ist und nicht an den Wahlen 2024 teilnehmen wird , mit einer Untersuchung wegen angeblicher illegaler Wahlkampfspenden drohte. In seinem nächtlichen Post auf Truth Social nannte Trump auch Beyoncé und Oprah als Schuldige. Bono kann sich keine bessere Gesellschaft vorstellen.

Bonos Reaktion: Ironie und Zusammenhalt

„In der Gesellschaft von Bruce Springsteen , Beyoncé und Oprah. Ich würde in dieser Band Tamburin spielen“, sagte der irische Musiker. Er fügte hinzu: „U2 und ich wurden nie dafür bezahlt oder haben jemals eine Show gespielt, um einen Kandidaten einer Partei zu unterstützen. Das ist noch nie passiert. Ich weiß, dass es Truth Social heißt. Aber es scheint ziemlich unsozial zu sein und oft nicht sehr wahr.“

Solidarität der Musikwelt mit Springsteen

Bonos Reaktion und Unterstützung folgen auf Solidaritätsbekundungen von Künstlern wie Neil Young, Tom Morello, Pearl Jam und anderen gegenüber Springsteen. Anfang dieses Monats startete Springsteen in Manchester seine Europa-Tournee „2025 Land of Hope and Dreams“. Während der Show stellte er fest, dass „das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich geschrieben habe und das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit ist, derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung liegt“. Seitdem kann Trump nicht aufhören, darüber in Rage zu geraten .

„Bruce und Tausende von Musikern denken, dass Sie Amerika ruinieren“, sagte Young in einer Ansprache an Trump. „Sie sorgen sich darum, statt um die sterbenden Kinder in Gaza. Das ist Ihr Problem. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Und der Rest von uns auch nicht.“