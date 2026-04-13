Britney Spears in Entzugsklinik: Was sie jetzt ändern will

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

Britney Spears hat eine Entzugsklinik aufgesucht – nachdem sie zuvor wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden war. Die Sängerin begab sich freiwillig in die Einrichtung, wie ein Sprecher gegenüber ROLLING STONE bestätigte.

Der Schritt erfolgt gut einen Monat nach ihrer Festnahme am 4. März außerhalb des Los Angeles County. Ein Sprecher der California Highway Patrol hatte ROLLING STONE damals mitgeteilt, die Beamten hätten den Verdacht gehabt, Spears sei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren. „Ms. Spears zeigte Anzeichen einer Beeinträchtigung und unterzog sich einer Reihe von Nüchternheitstests. Ms. Spears wurde daraufhin wegen eines Verstoßes gegen California Vehicle Code Section 23152(g) – Fahren unter dem Einfluss einer Kombination aus Drogen und Alkohol – festgenommen und im Ventura County Main Jail eingebucht.“

Spears wurde eingebucht und wenige Stunden später wieder entlassen.

Sprecher kündigt Veränderung an

Nach der Festnahme ließ ein Sprecher von Spears gegenüber ROLLING STONE verlauten, die Sängerin stehe vor einer „längst überfälligen Veränderung“ in ihrem Leben und sei entschlossen, sich die nötige Hilfe zu holen.

„Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der in keiner Weise zu entschuldigen ist“, erklärte der Sprecher. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten – und hoffentlich kann dies der erste Schritt einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben eintreten muss. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung, die sie braucht.“

„Ihre Liebsten werden gemeinsam einen längst nötigen Plan entwickeln, der ihr zu Wohlbefinden und Erfolg verhilft“, fügte der Sprecher hinzu.

Spears meldet sich zu Wort

Schließlich brach Spears ihr Schweigen zu der Festnahme: „Danke für eure ganze Unterstützung … Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen ist ein echter Segen“, schrieb sie. „Bleibt freundlich!!!“