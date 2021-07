Britney Spears: Neuer Anwalt beantragt Ende der Vormundschaft

Der Musiker, der seit 1999 bei Skid Row am Mikrofon stand, starb an den Folgen seines Leberversagens.

Johnny Solinger, der einstige Frontmann von Skid Row, ist tot. Er verstarb am Samstag (26. Juni) im Alter von 55 Jahren. Erst vor wenigen Wochen hatte er öffentlich gemacht, dass bei ihm Leberversagen diagnostiziert worden war. Auf Facebook schrieb er damals: "Schweren Herzens muss ich alle wissen lassen, was mit mir und meiner Gesundheit los ist. Ich war den letzten Monat im Krankenhaus. Bei mir wurde Leberversagen diagnostiziert. Und die Prognose ist nicht so gut. Wie die meisten Musiker habe ich keine Krankenversicherung, und es ist sehr schwierig, ohne diese eine angemessene Behandlung zu bekommen.“ Solinger erklärte, mindestens sieben verschiedene…