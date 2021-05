Broilers: Neues Musikvideo und Streaming-Konzert

Mick Jagger und Dave Grohl monetarisieren die Einnahmen ihres neuen Songs nicht – stattdessen unterstützen sie die Eventbranche.

Mick Jagger hat angekündigt, ein Kunstwerk rund um Dave Grohls und seinen neuen Track „Easy Sleazy“ als NFT (Non-Fungible Token) zu verkaufen, um Spenden für unabhängige Musiklokale und -orte zu sammeln, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Jagger hat sich hierfür mit dem 3D-Künstler Oliver Latta alias „Extraweg“ für den audiovisuellen NFT zusammengetan. Latta arbeitete mit dem Rolling-Stones-Sänger an dem 30-sekündigen Loop zusammen. „Easy Sleazy“: NFT-Versteigerung Das Stück wird über 24 Stunden hinweg versteigert, beginnend am 16. April um 13 Uhr ET durch das zu Gemini gehörende Unternehmen „Nifty Gateway“. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen drei großen Wohltätigkeitsorganisationen…