„Broilers Social Club“: Sommer-Open-Air-Tour 2021 – Termine hier

Der von Burt Bacharach und Hal David geschriebene und von BJ Thomas gesungene Song wurde zum Welthit und zu einem unsterblichen Klassiker der Filmmusik. Fast wäre er aber von Bob Dylan gesungen worden.

► Für die beiden Songwriter Burt Bacharach und Hal David war „Raindrops Keep Fallin' On My Head“ der erste Millionen-Seller. ► „Raindrops Keep Fallin' On My Head“ wurde für den Film „Butch Cassidy And The Sundance Kid“ (in Deutschland zunächst als „Zwei Banditen“ übersetzt) aus dem Jahr 1969 mit Paul Newman und Robert Redford in den Hauptrollen geschrieben. ► Dionne Warwick, die viele gemeinsame Stücke mit Bacharach/David-Kompositionen aufgenommen hatte ("Don't Make Me Over" und "I Say A Little Prayer"), überzeugte die beiden Songschreiber, die gerade am Soundtrack zu „Butch Cassidy…“ arbeiteten, sich "Hooked On A Feeling" von BJ Thomas anzuhören,…