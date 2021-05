Broilers: Zweites Konzert aufgrund großer Nachfrage, Open Air-Termine auf 2022 verschoben

„Ändert den Namen zurück zu 'The Academy Awards', seid nicht so politisch korrekt und langweilig, und macht es richtig“, schreibt Trump.

Jetzt, da Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten und auf Lebzeiten von Twitter verbannt ist, scheint er stets nach neuen Wegen zu suchen, seine abstrusen Gedanken und Meinungen öffentlich teilen zu können. Anders lässt sich die Flut an offiziellen Statements nicht erklären, die der ehemalige Präsident seit einigen Wochen nacheinander veröffentlicht. In einem neuen Schreiben, das Trump am Dienstag (27. April) teilte, hat er es augenscheinlich auf die diesjährige Oscar-Verleihung abgesehen – oder wie er betont; die „Academy Awards“. Trump gibt Tipps für eine „bessere“ Verleihung In dem Statement heißt es: „Was früher 'The Academy Awards' hieß und…