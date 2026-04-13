BTS ist wieder ganz oben: „Wir müssen bis an die Grenzen gehen“

Wenn RM eine existenzielle Krise durchlebt – was ziemlich oft vorkommt –, denkt er vielleicht an die Worte von Rainer Maria Rilke oder vielleicht an die Texte von Tyler, the Creator. Der Anführer von BTS liebt diesen anderen, poetisch veranlagten RM und kehrt immer wieder zu einer oft zitierten Passage aus dessen Gedicht „Gott spricht zu jedem nur, eh er ihn macht“ von 1905 zurück: „Lass dir Alles geschehn: Schönheit und Schrecken/ Man muss nur gehn: Kein Gefühl ist das fernste.“ Mit anderen Worten: Lass dich einfach treiben.

Während er in seiner kalten Armee-Koje lag, den Kopf kurz rasiert, und mit 18 unerbittlichen Monaten Schlaflosigkeit während seines Wehrdienstes kämpfte, hörte RM Don Toliver, Playboi Carti, Dijons Debütalbum und Joji’s Ballade „Past Won’t Leave My Bed“. Wenn die Texte sein Gehirn mit zu vielen Ideen zum Brodeln brachten, wechselte er zu klassischer und Ambient-Musik. Aber er hing wirklich an Tylers „Darling, I“ und der Refrainzeile „Forever is too long“. Tyler und Teezo Touchdown sangen davon, Monogamie um jeden Preis zu vermeiden, aber RM entlockte dem seine eigene, tiefere Bedeutung. „Vielleicht kam mir damals die Zeit beim Militär zu lang vor“, sagt RM. „Ich habe diese Zeile einfach die ganze Zeit gesungen. Und allein dadurch, dass ich mitsang, wurde ich geheilt.“

Militärdienst, Zweifel und die Rückkehr ins Zentrum der Popwelt

Seine Zeit beim Militär belastete seine psychische Gesundheit und ließ ihn in einer Art innerer „Höhle“ zurück, wie er es beschreibt. Aber kein Gefühl war endgültig, und es war nicht für immer. An einem bewölkten Samstag Mitte Februar in Seoul, Südkorea, ist er mit seinen sechs Bandkollegen zurück. Sie halten sich in einem lagerhausartigen Studioraum im hoch aufragenden Hauptsitz von Hybe in der Innenstadt auf, jenem immer globaler werdenden Musikkonzern, der ursprünglich größtenteils auf dem einzigartigen Erfolg von BTS aufgebaut wurde. Es ist eine Art freundlicher Popmusik-Todesstern, glänzend und metallisch, wo Lobbywachen Besucher mit einer Intensität abfangen, von der bestimmte US-Popstars nur träumen können, und Mitarbeiter im Obergeschoss Vertraulichkeitsvereinbarungen auf Klemmbrettern vorlegen. Selbst die Toiletten sind futuristisch gesichert, bewacht von elektronischen Schiebetüren, die sowohl für den Eintritt als auch – aus irgendeinem Grund – für den Ausgang ID-Karten erfordern.

Doch mit BTS im Gebäude – wer könnte es ihnen verübeln? Die geringste Veränderung im wahrgenommenen Erfolg der Band kann den Aktienkurs von Hybe beeinflussen, aber das ist noch das Geringste. Die Bedeutung der Gruppe für ihre Stadt und ihr Land lässt sich kaum überbewerten – 2020 wurden die Wehrpflichtregeln mit Blick auf BTS geändert, obwohl sich alle sieben Mitglieder ohnehin zum Militärdienst meldeten. Wenn man das Glück hat, nach Seoul zu fliegen, dauert es nur wenige Minuten, bis man V in einem Tanktop auf einer Autobahnwerbetafel sieht, auf der er für eine lokale Kaffeemarke wirbt. Für ihr hier stattfindendes, die Stadt lahmendes Gratis-Konzert werden BTS über die King’s Road zur Bühne gehen und dabei den Weg von fünf Jahrhunderten Monarchie nachzeichnen.

RM: Zwischen Stress und Glück

Fünf Wochen vor der Veröffentlichung von „Arirang“, dem ersten Album von BTS mit komplett neuem Material seit fast sechs Jahren, lebt RM sein Lieblingsgedicht erneut. (Sein Bandkollege Jimin kritzelte 2023 für ein Musikvideo verschiedene Rilke-Verse auf seine Brust.) „Ich habe gleichzeitig extremen Stress und extreme Freude“, sagt RM. „Und es ist immer ein Hin und Her, jedes Mal, jede Nacht.“

Er trägt eine glänzende schwarze Lederjacke über einem schwarzen T-Shirt, klobige Stiefel und übergroße Fallschirmhosen, die man nur als Mitglied von BTS tragen kann. Seine Haarspitzen sind gebleicht, sorgfältig zerzaust; seine Augen sind wachsam, amüsiert, stets forschend. RM strebte ursprünglich eine akademische Laufbahn an, und man kann sich ihn leicht als sehr beliebten jungen Professor in verschiedenen anderen Zeitlinien vorstellen, vermutlich mit der klobigen Brille, die er bereits in seiner Freizeit trägt.

Die offene Frage: Was ist BTS heute?

RM stellt sich ständig Fragen, und in den letzten Jahren hatte er eine lange Liste davon, die seine Gruppe betrafen. Wie sollten sie klingen? Wofür stehen sie? Sollten sie weitermachen? Es wäre leicht für ihn zu sagen, dass „Arirang“ all diese Fragen klärt, aber dafür ist er zu zwanghaft ehrlich. „Ich bin immer noch sehr verwirrt“, sagt er, „und das haben wir nach dem Militärdienst herausgefunden.“ Er dachte, vielleicht gäbe es „einen präzisen, klaren Konsens, mit dem wir uns alle identifizieren könnten, was aber nicht wirklich der Fall war.“ Das Bild sei also „immer noch verschwommen“, fügt er hinzu, aber „diese 14 Tracks könnten eine Antwort für die Leute sein, die sich fragen: ‚Was ist BTS im Jahr 2026?‘“

So oder so bleibt seine Unruhe bestehen: „Ich würde wirklich gern so tun, als könnte ich sagen: ‚Mir geht es gut und ich bin bereit, alles ist entschieden, alles ist großartig, ich kann es kaum erwarten.‘ Das möchte ich wirklich sagen, aber noch mehr als das möchte ich ehrlich sein.“

Mit drei englischsprachigen Singles in den Jahren 2020 und 2021 – „Dynamite“, „Butter“ und „Permission To Dance“ – schlossen BTS den langen Prozess Welteroberung ab. Und das in einem Ausmaß, wie es noch keiner Gruppe aus Südkorea oder sonst wo aus Asien zuvor gelungen war. Doch ein Teil von RM schien sich zu fragen, ob die Welt dabei nicht auch BTS erobert hatte. Zuvor hatten sie sich intensiv mit dem Schreiben ihres eigenen Materials beschäftigt, ihre Texte stets größtenteils in ihrer Muttersprache verfasst und mit aggressiven Hip-Hop-Tracks begonnen, nicht mit sanftem Disco-Pop. „Ich wusste nicht mehr, was für eine Gruppe wir eigentlich waren“, gab er 2022 zu, kurz bevor die Gruppe eine mehrjährige Pause einlegte, die sie mit Militärdienst und Solo-Hits füllen würden. „Ich weiß nicht, welche Geschichte ich jetzt erzählen soll.“

Die große Pause: Solojahre und Selbstfindung

Später in jenem Jahr ging RM in einem Gespräch mit Pharrell Williams für den ROLLING STONE noch weiter. „Ich war nur ein kleiner Rapper und Texter, als ich jung war“, erzählte er Williams. „Es waren zehn Jahre, wirklich intensiv als Team. Ich muss das für eine Weile unterbrechen. Ich muss es beenden und mich davon lösen und dann einfach sehen, was passiert… Manchmal habe ich wirklich Angst. Was, wenn ich Musik nicht mehr mag?“ Williams sagte ihm, es sei nur vorübergehend, und gab ihm zum Abschied einen Rat, der ungewollt an Rilke erinnerte: „Mach einfach weiter. “ Viel später, in einem Livestream, in dem er sich anschließend für seine übermäßige Offenheit entschuldigte, erklärte RM, worauf er angespielt hatte: „Ich habe mir zehntausend Mal überlegt, ob es besser wäre, die Gruppe aufzulösen oder eine Pause einzulegen.“

J-Hopes Zweifel

J-Hope, das emotionale Rückgrat der Gruppe, ein leidenschaftlicher Rapper, der als das Mitglied mit den besten Tanzkünsten nur von dem klassisch ausgebildeten Jimin übertroffen wird, hatte dieselben Zweifel. „Ist es eigentlich gut, all diese Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen?“, sagt J-Hope jetzt und erinnert sich an seine Gefühle. „Vielleicht sollte ich, während alle für mich klatschen und jubeln, einfach alles abschalten. Und ich fragte mich, ob ich das überhaupt wollte. Ich hatte nur eine winzige Flamme in mir, und sie hatte sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Ich spürte großen Druck deswegen.“ Im Jahr 2022 veröffentlichte er als erstes BTS-Mitglied ein vollwertiges Soloalbum, „Jack In The Box“, das die Frage direkt stellte: „Do I put out the fire or burn brighter?“

J-Hope entschied sich für die zweite Option, obwohl er sich nicht sicher war, ob er wirklich eine Wahl hatte. „Mir wurde klar, dass es wahrscheinlich nichts ist, das ich einfach so stoppen kann, nur weil ich es will“, erzählt er mir. „Ich persönlich lasse mich sehr von den Menschen um mich herum beeinflussen, daher muss ich darüber nachdenken, ob ich mit den emotionalen Auswirkungen umgehen kann, die meine Entscheidungen auf so viele andere haben werden. Letztendlich hatte ich das Gefühl, dass es das ist, was ich wirklich will, und die Entscheidung, die am authentischsten zu mir passt.“

Sugas Gewissheit

Das dritte Mitglied der Rap-Sektion der Gruppe, der intellektuelle, geheimnisvoll charismatische Suga, ist sich nicht sicher, ob die Existenz der Gruppe jemals in Frage stand. „Ich kann unmöglich die individuellen Gedanken und Wünsche jedes Einzelnen kennen“, sagt er. „Aber wir haben alle Solokarrieren eingeschlagen, weil wir zu dieser Zeit nicht als Gruppe arbeiten konnten. Bevor wir zum Militär gingen, wusste ich, dass wir immer wieder zusammenkommen würden. Aber ich kann verstehen, dass das aus einer Außenperspektive überraschend wirken könnte. Für uns fühlte es sich jedoch ganz selbstverständlich an, zusammenzubleiben. Daher hatte niemand wirklich eine Meinung dazu. Ich dachte einfach: ‚Ja, natürlich machen wir das.‘“

Mit „Arirang“ zum Erfolg

RM legte zumindest die Richtung für „Arirang“ fest, das sich als künstlerischer und kommerzieller Triumph erwies: Allein in den USA verkaufte es sich in der ersten Woche 641.000 Mal und führte die Apple-Music-Charts in 115 Ländern an. „Ich habe zu den anderen gesagt: ‚Wenn wir uns keine Herausforderungen mehr stellen, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum wir das als Team weitermachen sollten‘“, sagt er. „Wir müssen der Welt zeigen, dass wir noch immer aktiv sind und noch immer Neues erkunden. Manchmal ist das so kompliziert. Aber dennoch glaube ich, dass wir weiter an unsere Grenzen gehen müssen, immer weiter, und selbst das reicht noch nicht aus.“ Er lächelt über seine eigene Intensität.

Im Oktober 2022 fassten alle sieben Mitglieder von BTS, in passenden lila Hoodies, einander an den Händen und verneigten sich tief und synchron, während Feuerwerk den Himmel über der Küstenstadt Busan erhellte. Als sie die Bühne verließen, hielt V ein laminiertes Schild hoch, auf dem dieselbe Botschaft auf Englisch und Koreanisch stand, entnommen aus dem Text des Songs, den sie gerade aufgeführt hatten: „Best moment is yet to come.“ Sie winkten ihren Fans zu und versuchten, fröhlich zu wirken. Jimin verweilte am vorderen Rand der Bühne, die Augen glänzend. Es war das letzte Mal vor einer vierjährigen Pause, dass BTS gemeinsam öffentlich auftrat.

Jin als Drill Sergeant

Jin, mit 33 Jahren der Älteste, sarkastisch charmant und mit einem ungerechtfertigten Impostor-Syndrom hinsichtlich seines Platzes in der Gruppe, war der Erste, der zum Militär ging, kurz nach der Veröffentlichung der urkomischen Novelty-artigen Synth-Pop-Single „Super Tuna“. Als Assistenz-Drill-Sergeant kaufte er zusätzliche Verpflegung für seine Truppe, und sie schlossen ihn ins Herz und weinten, als seine Zeit vorbei war. Auch er weinte bei seiner Entlassungszeremonie. Nach seinem Ausscheiden trug er die olympische Fackel bei den Spielen in Paris, spielte in einer erfolgreichen Netflix-Varieté-Show mit und veröffentlichte zwei hervorragende EPs, die sich an den Pop-Rock-Sounds orientierten, die er vor allem durch seine langjährige Begeisterung für Coldplay lieben gelernt hatte.

Doch die ganze Zeit über wollte er seinen Weg zurück zur Band finden. „Ich habe die anderen Mitglieder einfach so sehr vermisst“, sagt er. „Ich habe immer gedacht, dass es keinen Grund gibt, weiterzumachen, wenn es nicht mit der Gruppe ist. Eine Solokarriere ist mir einfach nicht so wichtig. Wenn ich etwas tun würde, dann wäre es, innerhalb der Gruppe etwas Neues auszuprobieren, wenn die Fans gelangweilt sind. Ich habe kein Interesse an Schauspielerei oder so etwas.“

Suga beim Zivildienst

Im Jahr 2023 veröffentlichte Suga sein erstes offizielles Album unter seinem Alter Ego Agust D (der Name ist „Suga“ rückwärts gelesen, ergänzt um die Initialen seiner Heimatstadt-Crew, D-Town), nachdem er zuvor mit zwei Mixtapes, die provokante persönliche Bekenntnisse enthielten, Grenzen überschritten hatte. Auf „Amygdala“ rappte er darüber, wie er mit den Krankheiten seiner Eltern und anderen Traumata umgeht, erklärtw sich aber gleichzeitig von der Vergangenheit befreit. Was ihn nicht töte, mache ihn stärker und er erde wie eine Lotusblume wieder erblühen.

Offenbar aufgrund eines Motorradunfalls um 2012, der ihn einst daran hinderte, auf der Bühne die Arme zu heben, absolvierte er Zivildienst und war 21 Monate als Sozialarbeiter tätig. „Nach diesem letzten Album habe ich keine negativen Gefühle mehr in mir“, sagt er. Er hat auch seine Angst überwunden, dass ihm die Songtexte ausgehen könnten, die er 2022 gestanden hatte. „Ich habe mich darauf konzentriert, mir darüber weniger Gedanken zu machen. Ich werde immer Dinge finden, die ich sagen kann, und dann gehen sie mir wieder aus. Das ist ein ewiger Kreislauf.“

J-Hope will aus der Schublade

Vor seinem Wehrdienst trat J-Hope im Juli 2022 als Headliner beim Lollapalooza auf und war damit der erste südkoreanische Künstler, der dies bei einem großen amerikanischen Festival tat. „Ich hatte das Gefühl, in einer Art Form gefangen zu sein, die mich daran hinderte, mich so frei auszudrücken, wie ich es wollte“, sagt er. „Ich sehnte mich danach, diese Form zu durchbrechen und mit meinem wahren Selbst und all der Musik, die ich teilen wollte, in die Welt hinauszutreten. Aber jetzt, wo ich mehr eigene Musik gemacht und mich selbst herausgefordert habe, würde ich nicht sagen, dass ich noch in einer Schublade stecke. Jetzt frage ich mich: Was kann ich schaffen, jetzt, wo ich aus der Schublade heraus bin?“

Gleichzeitig hat er sich die Kraft seiner Gruppe wieder ins Gedächtnis gerufen: „ Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, füllen die anderen Mitglieder alle Lücken, die ich in meinem Ausdruck und meiner Performance spüre. In vielerlei Hinsicht wurde mir klar, dass wir deshalb zu siebt waren.“

Jung Kook wird deutlich

Jung Kook hat keine Zeit verloren, sich als der Popstar zu präsentieren, zu dem er geboren wurde, obwohl sich das jüngste Mitglied von BTS, 28, immer noch mit bemerkenswerter Bescheidenheit gibt. „Ehrlich gesagt kann ich mich selbst noch nicht wirklich als Popstar sehen“, sagt er. „Aber ich bin sehr dankbar, dass ich so darauf angesprochen werde und dass die Fans mich so sehen. Deshalb möchte ich mich weiter verbessern, damit ich mich selbst als Star fühlen kann. Eines Tages!“ Seine Single „Seven“ mit Latto, die ein ziemlich atemberaubendes Maß an Deutlichkeit bot („I’ll be fuckin’ you right/ Seven days a week“), war 2023 der viertmeistgestreamte Song auf Spotify.

„Es war mir nicht peinlich“, sagt Jung Kook über den Text. „Ich dachte nur: ‚Na und?‘“ Aber RM sagt, er habe eingreifen müssen, damit diese Zeilen veröffentlicht werden konnten, nachdem die Führungskräfte nervös geworden waren: „Ich sagte dem Label: ‚Bitte ändert nichts! Warum nicht? Er ist erwachsen. Er darf das F-Wort singen.‘“ Dann, beim Militär, arbeitete Jung Kook in der Küche, rührte in riesigen Töpfen, sogar an den Wochenenden – und versorgte die Truppen sieben Tage die Woche mit dem richtigen Essen. „Was ich wirklich fühlte, war, dass ich unbedingt auftreten wollte“, sagt Jung Kook. „Ich will singen. ‚Augh, ich kann es kaum erwarten, hier wegzukommen! Ich will raus und tanzen!‘ Das war alles, woran ich dachte.“

Jimin will (noch) besser werden

Jimin, dessen samtige Stimme und fast katzenhafte Ausstrahlung als Liebhaber selbst in einer Gruppe voller virtuoser Sänger und starker Persönlichkeiten hervorsticht, schockierte sich selbst mit seinem eigenen Soloerfolg. Seine Single „Like Crazy“ erreichte Monate vor „Seven“ Platz eins, was ihn zum ersten koreanischen Solokünstler machte, der die Hot 100 anführte. „Ich habe das überhaupt nicht erwartet“, sagt Jimin. „Aber durch diesen Prozess habe ich gelernt, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe.“

Er trat zur gleichen Zeit wie Jung Kook in den Militärdienst ein, und in ihren ersten Tagen bei der Armee nahmen sie gemeinsam an einem Laufwettbewerb teil. (Anders als bei ihrem Sprint in den Charts gewann Jung Kook dieses Rennen.) Er erzählte mir 2021, er könne sich ein Leben außerhalb der Gruppe nicht vorstellen. „Meine Einstellung hat sich nicht geändert“, sagt er. „Wenn sich überhaupt etwas geändert hat, dann ist es das: Während BTS und der Erfolg als Teil von BTS weiterhin meine oberste Priorität sind, möchte ich auch als Einzelperson ein besserer Sänger werden. Meine Bandkollegen sind alle so großartig, dass ich das Bedürfnis verspüre, meinen Wert als Mitglied zu steigern und nicht in den Hintergrund zu geraten.“

V zeigt seine Farben

V, die rauchige Baritonstimme der Band, gilt als „alte Seele“ und tritt gelegentlich als Schauspieler auf. Er hat sich aus dem Solo-Pop-Wettrüsten herausgehalten und sich auf seiner EP „Layover“ für sinnlichen, jazzigen R&B entschieden. „Wäre ,Layover‘ nicht erschienen“, sagt er, „wäre V als Künstler wohl auf seine Rolle als Hardcore-Tänzer und -Sänger festgelegt worden, unfähig, all die verschiedenen, lebendigen Farben zu zeigen. “ Er werde wahrscheinlich auch eines Tages ein Pop-Album machen, fügt er hinzu. „Auch das ist ein Musikstil, den ich liebe, einer, den ich verfolgt habe. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber eines Tages ist es ein Genre, das ich ausprobieren muss und gerne ausprobieren würde.“

Beim Militär versuchte er, seine Musikkarriere völlig zu vergessen und die Zeit zu nutzen, um sich neu zu orientieren. „Ich habe viel trainiert“, sagt V. „Ich habe viel gelesen und viel Musik gehört. Das gab mir die Möglichkeit, meinen Körper und meinen Geist wieder aufzubauen.“ Er kann beeindruckende 230 Pfund oder so beim Bankdrücken stemmen, was seine mit Sportlern besetzte Armeeeinheit als „Kindergewicht“ betrachtete, aber er ist sich ziemlich sicher, dass ihn das zum stärksten Mitglied von BTS macht. Er las Han Kang, die koreanische Nobelpreisträgerin, und den japanischen Krimiautor Keigo Higashino. Er tauchte in die Geschichten ein und stellte sich vor, er sei eine der Figuren. „Ich war damals so tief in meiner Fantasiewelt versunken. War das hilfreich? Ich bin mir nicht sicher!“

Vom Hip-Hop-Start zur globalen Popmaschine

AM ANFANG waren sie alle schwarz gekleidet, trugen Goldketten um den Hals, und sogar Jung Kook rappte. Die erste Single von BTS, „No More Dream“, erschien 2013 mit einer Basslinie, die an Dr. Dre und Snoop Doggs „Deep Cover“ erinnerte. Der nach wie vor charmante Song und das Video präsentierten eine energiegeladene, fast schon komisch aggressive, von HipHop dominierte Version von BTS. Doch bereits bei Titeln aus dem späteren Verlauf des Jahres wie „Coffee“ und „Outro: Luv In Skool“ begann sich der Ansatz der Band zu erweitern, und die Sänger traten allmählich in den Vordergrund. Als ihre drei englischsprachigen Hits erschienen, hatten selbst die gelegentlichsten BTS-Hörer vielleicht keine Ahnung von den Rap-lastigen Anfängen der Gruppe.

Dieses Mal wollte BTS etwas von diesem alten Sound zurückgewinnen, wenn auch in einer reiferen Form. „Wir haben uns alle versammelt und 2013 angefangen“, sagt RM. Das aktuelle Album, fügt er hinzu, sei „ein Neuanfang, aber ich glaube, wir kehren unbewusst zu unseren Anfängen zurück, zu all dieser wirklich ausgelassenen Energie, dieser ‚Ich-will-der-Welt-etwas-zeigen‘-Energie.“

Selbst Jin, der mit der Entwicklung von „Dynamite“ zu „Permission To Dance“ keinerlei Problem hatte, da ein Hit eben ein Hit sei, änderte seine Meinung. „Eigentlich war ich in dieser Frage nicht ganz einer Meinung mit den anderen“, sagt Jin. „Denn bei Musik sieht man ja bestimmte Ergebnisse, oder? Deshalb glaubte ich, dass unsere beliebtesten Songs unsere Identität sind. Aber nicht jeder sah das so, und nach vielen Diskussionen überzeugte mich die Meinung, dass unsere Identität in der Musik liegt, die wir früher gemacht haben.“

Studio in L.A.: Eine perfekt geölte Maschine

Der erfahrene Produzent Pdogg von BigHit Music/Hybe arbeitete schon lange vor „No More Dream“, das er mitgeschrieben und produziert hat, mit BTS zusammen. „Ich habe ihre Reise des immensen künstlerischen Wachstums von ihren Trainee-Tagen bis dahin, wo sie jetzt stehen, miterlebt“, sagt er. Er war auch stark an „Arirang“ beteiligt und sagt, dass alle „sehr darauf bedacht waren, eine Hip-Hop-Sensibilität in das Album einzubringen. „Obwohl das Album eine breite Palette von Genres abdeckt, glaube ich nicht, dass wir diese Hip-Hop-Wurzeln aufgegeben haben.“

Im Juli 2025 zogen die Mitglieder – mit Ausnahme von Jin, der noch auf seiner Solotour war – gemeinsam in ein Haus in L.A. ein. Sie verbrachten zwei Monate im Studio, wechselten zwischen vier separaten Songwriting-Räumen, die jeweils mit einer Gruppe von Produzenten und Songwritern besetzt waren, und arbeiteten sieben oder acht Stunden am Tag. Laut Pdogg stützte sich das Team auf Diplo, der an zahlreichen Tracks mitarbeitete, um weitere westliche Produzenten und Co-Autoren vorzuschlagen. Für Gia Lim, Leiterin des A&R-Teams der Hybe-Tochter BigHit, ging es bei den Sessions „im Wesentlichen darum, von unserem traditionellen Arbeitsablauf abzuweichen und uns gleichzeitig darauf zu konzentrieren, einen globalen, frischen Touch mit der Kernidentität von BTS zu verbinden“.

Die Spuren der Solojahre

Einer dieser Mitwirkenden, der Hip-Hop-Produzent Mike WiLL Made-It, musste sich daran gewöhnen, während der normalen Geschäftszeiten zu arbeiten. „Das ist einfach ganz anders als in Amerika“, sagt Mike, der mit den Bandmitgliedern über ihre Uhren ins Gespräch kam. „Wir sind vielleicht die ganze Nacht dort. Aber ich verstehe das! Es ist effizienter.“ Er schätzte es, dass sie direkt zu ihm kamen und nicht zu einem Nachahmer. „Hut ab vor BTS, dass sie zur richtigen Quelle gekommen sind, verstehst du, was ich meine? Wir sprechen nicht einmal fließend dieselbe Sprache, aber als wir diese Songs machten, war es, als würden wir dieselbe Sprache sprechen … Mir gefiel, wie sehr sie versuchten, anders zu sein. Die Beats, die sie ausgewählt haben, klingen wie keine andere Produktion, die ich je gemacht habe. Das ist total ausgefallen und einfach originell.“

Es war das erste Mal, dass Pdogg an jeder Phase eines BTS-Albums beteiligt war, vom Songwriting bis zum Mastering. Er konnte den Unterschied spüren. „Die individuelle Note jedes Mitglieds kam stärker zur Geltung“, sagt er. „Ich konnte diesmal wirklich einen noch stärkeren Ehrgeiz erkennen.“ Anstatt zu versuchen, die sieben Stimmen zu einer einzigen zu verschmelzen, stützten sie sich auf das, was die Solojahre jedem Sänger gegeben hatten: „Wir haben uns mehr darauf konzentriert, den unverwechselbaren Charakter jeder Stimme hervorzuheben.“

Mindestens ein Mitglied von BTS fragte sich, ob die Solo-Projekte die Gruppendynamik verändern könnten. „Da wir alle sieben Solokarrieren hatten und unser Ego gestärkt haben“, sagt V, „dachte ich, das würde bedeuten, dass jeder viel stärkere Meinungen hätte, wenn wir wieder zusammenarbeiten würden. Aber zu meiner Überraschung waren alle Mitglieder so aufgeschlossen und hatten an Charaktertiefe gewonnen. Ich habe bei der Arbeit an diesem Album so viel von ihnen gelernt.“

Der neue Sound

„Swim“, die Lead-Single, nahm in ihrer ursprünglichsten Form während der Vorbereitungssitzungen Gestalt an, Wochen bevor die Mitglieder in L.A. eintrafen. „Es fühlte sich vom ersten Hören an besonders an“, sagt Pdogg. „Ich hatte immer das Gefühl, dass das Coolste, was sie machen könnten, etwas ist, das ein bisschen zurückhaltend ist“, sagt der aufstrebende britische Songwriter James Essien, eine treibende Kraft hinter „Swim“. „Es ist so vorhersehbar, zu versuchen, noch einen Song wie ‚Dynamite‘ zu machen.“

Er erinnert sich, wie er den Backing-Track des Songs zusammen mit dem Songwriter und Multi-Instrumentalisten Tyler Spry improvisierte, nachdem der Vorsitzende von Hybe, Bang Si-Hyuk, von einem anderen Musikstück unbeeindruckt war. „Bang kam herein, mit einem Gesicht wie eine verdammte Mauer“, sagt Essien. „Also fingen wir mit einer anderen Idee an, spielten einfach verschiedene Varianten durch … und die Melodie kam irgendwie von selbst. Sie fiel uns einfach so in den Schoß. “ Die Band hatte schließlich einige Bedenken, einen subtileren Track zu wählen, aber Essien erinnert sich, dass RM zu ihm sagte: „Das ist sexier. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir sind sexier. Wir sind mit Orden ausgezeichnet.“

Der experimentierfreudige spanische Produzent El Guincho, dessen Referenzen von Rosalía bis Charli XCX reichen, spielte in seinen ersten 10 Minuten mit der Band zwei Beats vor. Sie wählten beide aus und kombinierten sie zu dem herausragenden Track „Hooligan“, der Streicherstücke aus einem französischen Film von 1962 mit perkussivem Messerklingen überlagert. „Sie tendierten zu den extremsten Ideen statt zu den sichersten Optionen“, sagt er. „‚Spiel den verrücktesten Scheiß, den du hast.‘“ Jung Kook kehrte zu seinen Rap-Wurzeln zurück und entwickelte das Konzept für „Hooligan“. „Als ich den Track hörte, fiel mir der Flow sofort ein“, sagt er. „Und ich wusste nicht, ob der Song es schaffen würde. Aber er wurde ausgewählt, und das war der Hammer.“

Die Tanzschritte formen den Song

Während El Guincho „Hooligan“ formte, probierten die Mitglieder bereits Tanzschritte aus, und er passte die Drum-Patterns an das an, was er sah. „Ich schaue mir an, wie sich bestimmte Kicks in ihren Körpern anfühlen, bestimmte Basslinien, bestimmte Snares“, sagt er. „Das unterscheidet sie von allen anderen Künstlern, mit denen ich je gearbeitet habe.“ Irgendwann stieß Essien im Studio auf einen Nebenraum, in dem eine Crew mit Whiteboards bereits Choreografien für noch nicht ganz fertige Songs entwarf. „Ich dachte mir: ‚Wow, das ist wirklich eine gut geölte Maschine‘“, sagt er.

Suga war für die Produzenten ein Rätsel. Er betrat einen Raum, hörte zu, sagte nichts, ging wieder und kam Tage später zurück. Manchmal nahm er eine Gitarre in die Hand und klimperte zu den Tracks mit. „Man konnte sehen, dass er den Song wirklich spürte und versuchte, ihn zu verstehen“, sagt El Guincho.

J-Hope versetzte den Raum in Staunen, wenn er von seiner fröhlichen Alltagspersönlichkeit zu seinem wilden Rappen wechselte, das ein Mitwirkender mit DMX vergleicht. Jimin saß 30 Minuten lang schweigend da, nahm die Gedanken der Produzenten auf und sprang dann mit einem perfekten Take ein, der das gesamte Feedback einbezog. Jung Kook hingegen verblüffte alle mit seiner unheimlichen Fähigkeit, in scheinbar perfektem Englisch zu singen. „Ich glaube, ich habe ein gutes Gehör für solche Dinge“, sagt Jung Kook. „Aber letztendlich … ist es für mich eine Fremdsprache. Ich möchte nicht, dass Muttersprachler mich ihre Sprache sprechen hören und sich dabei unwohl fühlen oder es in irgendeiner Weise nicht mögen. Deshalb habe ich sehr hart daran gearbeitet.“

Kam Jin zu spät zum Songs schreiben?

V trat unterdessen als Songwriter in den Vordergrund, insbesondere beim letzten Titel des Albums, dem ätherischen „Into The Sun“, das aus einer Jam-Session mit der Live-Band hervorging. „Es lief nicht so reibungslos“, sagt Pdogg. „Wir beschlossen, es lockerer anzugehen und einfach Spaß zu haben. Am Ende griff V zum Mikrofon, ich spielte Moog-Bass, (Produzent/Songwriter) Tyler Johnson saß im Studio am Schlagzeug und (Produzent/Songwriter) Nitti spielte Gitarre.“ Suga schrieb den Rap-Part des Songs auf der Terrasse ihres gemeinsamen Hauses. „Vor diesem Album hätte ich mir nie vorstellen können, draußen an einem Song zu arbeiten“, sagt Suga. „Man braucht eigentlich nur ein Notizbuch und einen Stift.“

Als Jins Solotournee beendet war, machte er sich auf den Weg ins Studio, wo er mehr als hundert bereits geschriebene Songs vorfand. „Ich hatte Sorge, dass sich die Fans langweilen würden, während alle beim Militär waren“, sagt er, „also war ich da, um die Herzen unserer Fans zu trösten. In der Zwischenzeit entstanden all diese Songs.“ Ist er frustriert? „Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber das Leben besteht aus mehr als nur der Gegenwart. Es gibt auch die Zukunft. Außerdem: Wenn ich gierig gewesen wäre und die ganze Session vorangetrieben hätte, um meine eigenen Songs einzubringen, würde dieses Interview erst in Monaten stattfinden. Wären die Fans in dieser Zeit nicht zu gelangweilt?“

Das Geheimnis des Albumtitels

Es war die Idee von Bang und Hybe, das Album „Arirang“ zu nennen, nach dem alten, zutiefst melancholischen, fast schon heiligen koreanischen Volkslied. Die Band akzeptierte die Idee fast sofort, doch wie in ihrer Netflix-Dokumentation zu sehen ist, löste die Idee, ein Sample des eigentlichen Liedes in „Body To Body“ einzubauen, wochenlange Diskussionen aus. Abgesehen von diesem Moment „hatten wir nicht vor, das ‚Koreanische‘ auf offensichtliche Weise in den Vordergrund zu stellen“, sagt Pdogg. Aber die Band drängte darauf, koreanischen Texten wieder mehr Gewicht zu geben. „Please“ wurde auf Englisch aufgenommen, doch BTS bestand darauf, den Text fast vollständig auf Koreanisch umzuschreiben. Lim sagt, das A&R-Team sei zuversichtlich gewesen, dass „die Musik selbst bei den Zuhörern über sprachliche Grenzen hinweg Anklang finden würde“.

Das Album hätte leicht eine ganz andere Sammlung von Songs sein können. „Es gab viele Konflikte“, sagt RM. „Welchen nehmen, welchen nicht.“ J-Hope mag immer noch einen Outtake namens „Like This“, während Essien sich an einen Song namens „Five Minutes“ erinnert, den anscheinend alle liebten. „Was wohl passieren wird?“, fragt Jimin. „Was wird aus den Songs, die wir geschrieben haben?“

Suga hat die Antwort: Sie sind für zukünftige Soloprojekte bestimmt. „Würden wir sie nicht einzeln verwenden oder so? Wir würden sie untereinander nutzen, anstatt sie wegzugeben.“

Wiedervereint: Tour, Zukunftspläne und neue Gelassenheit

BTS SCHRIEBEN GEMEINSAM GESCHICHTE, trennten sich, schrieben alleine weitere Geschichte und schafften es, sich wieder zu vereinen. Sie werden bis März nächsten Jahres um die Welt touren, nachdem Jin darauf drängte, die Tournee um etwa acht Monate länger als geplant zu verlängern.

„Als wir unsere Tourpläne zum ersten Mal erhielten, waren nicht sehr viele Stationen vorgesehen“, sagt er. „Und sie sollte nur etwa drei bis vier Monate dauern. Ich sagte: ‚Jetzt, wo wir zurück sind, haben wir so vielen Menschen versprochen, dass wir kommen und sie treffen würden, und ich habe das Gefühl, dass wir damit unser Versprechen brechen.‘“ Aber was bleibt der Band danach noch zu erreichen?

Suga möchte einfach einen anderen Ton anschlagen. „Wir sollten es genießen“, sagt er. „Früher waren wir viel zu ehrgeizig. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Eile, unsere Ziele zu erreichen, nicht so sehr auf unsere körperliche und emotionale Gesundheit geachtet haben. Aber jetzt können wir uns ein wenig entspannen, vor allem, da wir alle älter sind. Ich denke also, wir können jetzt mehr Spaß daran haben.“

„Es ist einfach unglaublich, dass wir überhaupt wieder zusammengekommen sind“, sagt J-Hope, „und dass wir immer noch als Gruppe Musik machen. Wenn ich darüber nachdenke, spielen Ziele keine so große Rolle mehr.“

Zwischen Ehrgeiz und Loslassen: Wie es weitergeht

Während der Proben im Februar schlug Jimin den anderen vor, dass sie direkt nach Ende ihrer Tour wieder ins Studio gehen und ein weiteres Album aufnehmen sollten. Doch das brachte Suga wiederum auf eine andere Idee. „Die Zeit vergeht so schnell, und Trends ändern sich so rasch“, sagt er. „Und ich frage mich, ob wir es nicht eine Weile lang mit Singles versuchen sollten. Es war im vergangenen September, als wir das Album in der Vorproduktionsphase fertiggestellt haben. Aber es hat die ganze Zeit gedauert, bis es veröffentlicht wurde. Als wir es also gemacht haben, hatten wir keine Ahnung von den Trends im März und April oder davon, welche Genres beliebt sein würden. Es war schwierig, gute Musik zu machen. Aus vielen dieser Gründe … vielleicht machen wir eine Single, vielleicht ein Mini-Album, etwas in dieser Richtung.“

Die Bandmitglieder haben Bad Bunnys Super-Bowl-Erfolg, komplett auf Spanisch, zur Kenntnis genommen und sind fasziniert von der Idee, seinem Beispiel zu folgen. „Wir können das nicht machen, wenn wir nicht eingeladen werden“, sagt Jimin, während Jin zugibt, sich bereits vorzustellen, wie ihre Show aussehen würde.

RM ist vorsichtiger. „Vielleicht, wenn die Zeit vergeht und sich die Einstellung der Menschen ändert“, sagt er. „Alle Menschen auf der Welt schauen ,Parasite‘ und all diese großartigen Dinge der koreanischen Kultur, also wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wollen wir das auf jeden Fall irgendwann machen.“

Erfolg, Konkurrenz und Selbstbild

Der Anführer der Gruppe ist sich sehr bewusst, dass BTS einige leidenschaftliche Hasser angezogen hat, und er spricht sie direkt in dem von Mike WiLL produzierten Song „2.0“ an. „ Es gibt wirklich Leute, die zu Hause einfach nur beten“, erklärt RM. „‚Bitte, BTS, geht einfach unter. Zerfallt einfach und brecht zusammen.‘ Also denken wir uns: ‚Okay, Leute, zwei, drei Jahre lang waren wir getrennt … und drei Jahre sind vergangen, und es gibt ARMYs, die auf uns warten, die Welt wartet auf uns, also hattet ihr euren kleinen Spaß.‘“

Lesen sie also immer noch die Kommentare? „Niemals!“, sagt Suga.

„Manchmal“, gibt RM zu, und der Rest der Gruppe lacht.

Die Prahlerei von „2.0“ scheint auch auf Konkurrenten abzuzielen, aber wer genau wäre das zu diesem Zeitpunkt? Ich schlage der Band vor, dass die Antwort andere globale Pop-Ikonen sein könnten: Taylor Swift, Bruno Mars, Harry Styles. RM zuckt bei dem Vergleich zusammen. „Sie sind größere Künstler als wir“, antwortet er leise. „Wir sind einfach so klein. Wir sind nur eine Boyband aus Korea.“ Es ist das Einzige, was er den ganzen Tag sagt, das nicht ganz glaubwürdig klingt.

Credits

Fotos: Pak Bae.

Styling: Yejin Kim.

Haare: Hansom, Hwayeon und Hyunwoo Lee.

Make-up: Dareum Kim und Shinae.

Setdesign: Yeabyul Jeon.

Produktion: Nuhana.

Ausführender Produzent: Sooh Hwang.

Produzenten: Sebin Park und Kaly Ngo. Produktionsleiterin: Cherry Lee.

Digitaltechniker: Huijin Kim.

Fotoassistenz: Soojung Oh, Minhyuk Lee, Minjun Kim, Jihyun Oh, Juwan Kang und

Junhyung Yang.

Setdesign-Team: Sohyun Won, Yunseon Choi, Junhyuk Sim.

RS Video DoP Mike Beech.

Kameraleute: Byeong Hwi Min, Churl Gwon, Hyunsuh Paik

DIT: Jiwoon Lee. Tontechniker: Min Jae Lee. Produktionsassistentin: Seohyun Yoon

BEKLEIDUNG DER GRUPPE

V: Jacke von Simone Rocha. Hemd von Ami. Hose von Maison Margiela. Schmuck von Celine und Cartier.

SUGA: Jacke von Enfants Riches Déprimés. Hemd von SSSTEIN. Schmuck von Werkstatt München.

JIN: Hemd von Rick Owens. Schmuck von Fred.

JUNG KOOK: Outfit von Calvin Klein Collection. Armband von Werkstatt München. Uhr von Hublot.

RM (WEISSES OUTFIT): Outfit von Taekh. Hemd von Ann Demeulemeester.

RM (SCHWARZES OUTFIT): Outfit von Rick Owens. Schuhe von Guidi. Halskette von Werkstatt München

JIMIN: Jacke von John Lawrence Sullivan. Hoodie von Our Legacy. Hose und Schmuck von Dior.

J-HOPE: Jacke von Juun.J. Hemd von Post Archive Faction. Uhr von Audemars Piguet. Ringe von

Louis Vuitton. Halskette von SCHO.