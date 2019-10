Gewinnen: „Buffalo Boys“ auf Blu-ray

Bruce Springsteen: Die besten Veröffentlichungen aus der „Archive Series“ (6): Freehold, NJ 1996, Saint Rose Of Lima School Gym

Darf man in einer katholischen Schule über Cunnilingus singen? Dort jedenfalls hatte der „Boss“ seinen ersten Steifen auf der Tanzfläche. Kein Wunder also, dass Springsteen mit einer Mischung aus Wehmut und galligen Humor an den Ort seiner Jugend zurückkehrte. Springsteen spielt dort für SEIN! Publikum, das Salz der Erde.