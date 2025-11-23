D4vd: Überreste von Celestes Leiche im Tesla gekühlt

Ermittler, die versuchen, die Todesursache von Celeste Rivas zu bestimmen, stellten von Anfang an klar, dass die sterblichen Überreste des 14-jährigen Mädchens stark verwest waren, als sie im September versteckt im Tesla des Sängers D4vd gefunden wurden. Nun scheint der Gerichtsmediziner Grund zu der Annahme zu haben, dass die Überreste irgendwie gekühlt wurden, bevor sie in einem schwarzen Sack im Kofferraum des Fahrzeugs eingewickelt wurden, so eine Quelle mit Kenntnis der Ermittlungen gegenüber ROLLING STONE.

Die Quelle sagt, dass die Ermittler die Theorie untersuchen, dass die Überreste entweder eingefroren oder gekühlt wurden, bevor sie transportiert wurden. Sie haben externe Experten hinzugezogen, um eine Einschätzung darüber abzugeben, was möglicherweise geschah, bevor ein endgültiger Autopsiebericht veröffentlicht wird. Es war nicht unmittelbar klar, welche Rolle Einfrieren oder Kühlung in der endgültigen Beurteilung spielen könnte, aber dies könnte die Bestimmung des Todeszeitpunkts erheblich erschweren. ROLLING STONE wandte sich an das Los Angeles Police Department für eine Stellungnahme.

TMZ berichtete am Sonntag als Erstes über diese Entwicklung in den strafrechtlichen Ermittlungen. Unter Berufung auf Quellen, die mit der Untersuchung vertraut sind, berichtete das Medium, dass Rivas‘ Leiche teilweise eingefroren gewesen sei und offenbar aufgetaut sei, während sie im Tesla verstaut war. Laut dem Medium war Rivas‘ Kopf abgetrennt und ihre Gliedmaßen in mehrere Teile zerschnitten. Die Todesursache werde höchstwahrscheinlich als unbestimmt eingestuft, berichtete TMZ.

D4vd gilt nun als Verdächtiger

Anfang dieser Woche teilten Quellen NBC News und ABC7 mit, dass D4vd nun als Verdächtiger im Tod von Rivas gilt. Der Platin-verkaufende Sänger, geboren als David Anthony Burke, wurde nicht angeklagt, und sein Anwalt hat auf mehrfache Anfragen nicht reagiert.

Burke war außerhalb des Bundesstaates auf nationaler Konzerttournee, als die Polizei am 8. September die grausige Entdeckung von Rivas‘ Überresten machte. Der Körper des Mädchens wurde gefunden, nachdem Mitarbeiter eines Abschleppplatzes in Hollywood berichteten, dass das Fahrzeug einen üblen Geruch verströme und Fliegen anlocke, so ein von ROLLING STONE eingesehenes eidesstattliches Durchsuchungsprotokoll.

Rivas, die am Tag vor ihrer Entdeckung 15 Jahre alt geworden wäre, war laut Online-Vermisstenanzeigen im Jahr 2024 mehrmals von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Die Mutter der Jugendlichen sagte Berichten zufolge gegenüber TMZ, dass ihre Tochter einen Freund namens David gehabt habe, und Fotos und Videos, die angeblich Rivas und Burke gemeinsam oder bei denselben Veranstaltungen zeigen, kursierten in den sozialen Medien.

Fahrzeug in Hollywood Hills gefunden

Der beschlagnahmte Tesla wurde aus einer wohlhabenden Gegend in den Hollywood Hills abgeschleppt, die als Bird Streets bekannt ist. Nachbarn dort sagten zuvor gegenüber Rolling Stone, dass es bereits seit Mai an verschiedenen Orten in der Nachbarschaft gesehen worden sei. Sie sagten, das Fahrzeug habe mindestens drei Wochen lang an dem Ort gestanden, von dem es abgeschleppt wurde.

Nachdem Rivas identifiziert worden war, durchsuchten Strafverfolgungsbeamte ein Haus in der Doheny Place, um die Ecke von dem Ort, wo das Auto abgeschleppt wurde. Der Eigentümer des Hauses bestätigte später gegenüber ROLLING STONE, dass die Residenz im vergangenen Jahr an Burkes Manager Josh Marshall vermietet worden war, beginnend im Februar 2024.

Burke, 20, hat sich nicht öffentlich zum Tod der Jugendlichen geäußert. Einen Tag nachdem die Überreste gefunden wurden, trat er bei einer Show in Minneapolis auf. Der Rest seiner Tournee wurde später abgesagt, und die Modeunternehmen Crocs und Hollister zogen sich aus einer Kampagne zurück, in der Burke eine Kooperation zwischen den beliebten Marken modelte.