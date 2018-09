Charles Bradleys finales Album „Black Velvet“ kommt im November

Am 5. November wäre Charles Bradley 70 geworden. Das ungewöhnliche Soultalent kämpfte mit einer kurzen, aber schweren Krebskrankheit, der er am 23. September vergangenen Jahres erlag.

Nun versammeln seine beiden Labels Daptone und Dunham Records eine Kollektion aus zehn unveröffentlichten Liedern des „Screaming Eagle of Soul", die der Künstler bei den Sessions aller seiner drei Alben aufgenommen hatte. „Black Velvet", eine Anspielung auf Bradleys früheren Künstlernamen, beinhaltet neben verschollenen Songs zudem Cover von Nirvanas „Stay Away", Neil Youngs „Heart of Gold" sowie eine Version der Single „I'll Slip Away" vom Singer-Songwriter Rodriguez.

"I Feel A Change" is a new unearthed track from the late great @Charles_Bradley, ahead of forthcoming album 'Black Velvet.' “The lyrics are 100% Charles. Personal yet abstract. Directly from the heart,” says producer Tom Brenneck. Spin it now: https://t.co/oYgYRTKQlR pic.twitter.com/PZvOuqCykZ — Pandora (@pandoramusic) September 6, 2018

Die bereits veröffentlichte Single „I Feel A Change“ erinnert daran, was für eine bemerkenswerte Stimme der Musiker hatte und was für eine tiefe Dankbarkeit und Freundlichkeit der Amerikaner gegenüber der Welt ausstrahlte. Der dazugehörige Clip entstand aus Archivaufnahmen des Daptone-Konzertfilms „Living on Soul“ aus dem Jahr 2017.

„Black Velvet“ erscheint am 9. November digital, auf CD und auf Vinyl und kann ab jetzt vorbestellt werden.

„Black Velvet“ Tracklist

1. Can’t Fight the Feeling

2. Luv Jones

3. I Feel a Change

4. Slip Away

5. Black Velvet

6. Stay Away

7. Heart of Gold

8. (I Hope You Find) The Good Life

9. Fly Little Girl

10. Victim of Love (Electric Version)