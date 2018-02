Chester Benningtons Witwe: Er gab mir einen Kuss, dann sah ich ihn nie wieder

Bei einer Präventions-Veranstaltung zum Thema Suizid hat die Witwe Chester Benningtons, Talinda, erstmals über die letzten Monate ihres Mannes gesprochen, und dass sie von manchen Leuten auch für den Tod des Musikers verantwortlich gemacht wurde.

Beim „Canadian Event Safety“ in Toronto sagte Talinda, dass es keine Anzeichen einer bevorstehenden Selbsttötung des Linkin-Park-Sängers gegeben hätte (Video ganz unten).



Der Tod Chesters sei eine „komplette Überraschung“ gewesen. Natürlich habe sie gewusst, dass ihr Gatte in der Vergangenheit bereits versucht hatte sich umzubringen. Aber sie habe geglaubt, die schweren Zeiten seien vorbei gewesen. „Ich dachte, sehr naiv, alles sei bereinigt.“

Zwei Monate vor Bennington hatte dessen Freund Chris Cornell sich umgebracht. Gerade das, so Talinda, habe sie in dem Glauben gelassen, Chester täte sich nichts an – weil er ja am Beispiel der Familie Cornells habe sehen können, was die Frau und ihre Kinder durchmachen. Chester sei seit fast sechs Monaten nüchtern gewesen, habe keinerlei Drogen angefasst.