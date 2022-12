Der Tod von Christine McVie hat Fans und Musikkollegen auf der ganzen Welt erschüttert. Auch unter einem bestimmten YouTube-Video gehen hunderte Beileidsbekundungen und Erinnerungen an die verstorbene Künstlerin ein – es ist ein Clip von ihrem letzten öffentlichen Auftritt.

Am 25. Februar 2020, nur wenige Tage vor Beginn der Pandemie, fand im Palladium in London ein Konzert zu Ehren von „Fleetwood Mac“-Gründer Peter Green statt. Organisiert von Mick Fleetwood und mit zahlreichen Gästen – darunter auch Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townsend, Steven Tyler und Bill Wyman – wurde das Wirken des Musikers noch zu seinen Lebzeiten gefeiert. Peter Green verstarb nur wenige Monate nach diesem Event am 25. Juli 2020.

Das Video vom Auftritt hier sehen:

Auch Christine McVie ließ damals die Einladung zum einzigartigen Event für ihren einstigen Weggefährten nicht verstreichen und kam für den Song „Stop Messin‘ Round“ auf die Bühne. Schon damals war ihr anzusehen, dass sie körperlich angeschlagen war. Langsam ließ sie sich zu ihrem Keyboard geleiten, wo sie im Stehen performte.

In einem „ROLLING STONE“-Interview vom Juni 2022 zeigte sich Christine McVie skeptisch, ob sie jemals wieder mit Fleetwood Mac auf Tour gehen würde. „Ich fühle mich körperlich nicht in der Lage dazu. Ich bin gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Ich habe ein chronisches Rückenproblem, das mich lähmt. Ich stehe auf, um Klavier zu spielen, also weiß ich nicht, ob ich es wirklich körperlich schaffen könnte. Wie heißt es so schön? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“

Fleetwood Mac zum Tod von Christine McVie

„Wir hatten das Glück, ein Leben mit ihr zu haben“, so Fleetwood Mac in einer gemeinsamen Erklärung. „Als Einzelne und gemeinsam haben wir Christine sehr geschätzt und sind dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir haben. Sie wird uns so sehr fehlen.“ McVies letzte Tour mit Fleetwood Mac fand in den Jahren 2018 und 2019 statt. Damals war Lindsey Buckingham bereits nicht mehr dabei. Neil Finn und Mike Campbell nahmen seinen Platz auf der Bühne ein. „Die Jungs waren großartig“, erklärte sie Anfang 2022. „Wir hatten eine tolle Zeit mit ihnen, aber jetzt haben wir uns irgendwie aufgelöst, also sehe ich sie kaum noch.“