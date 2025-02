Chronologie: Der komplette Streit zwischen Drake und Kendrick Lamar

Seit Kendrick Lamar im Frühjahr 2024 mit seinem Vers über Future und Metro Boomin’s „Like That “ auf Drake abgezielt hat, haben sich die Rapper aus Compton und Kanada Dutzende von düsteren Versen (und es werden immer mehr) in einem Streit geliefert, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Seitdem wurden Vorwürfe von häuslicher Gewalt und sexuellem Fehlverhalten hin und her geworfen. Es gab eine riesige Siegesrunde bei einem Konzert in Los Angeles. Es wurden Klagen eingereicht und vieles mehr. Während der War of Words des Paares im Mai mit Kendrick Lamars „Not Like Us“ am Wochenende des 3. Mai seinen größten Höhepunkt erreichte, brodeln die Spannungen seit Jahren und kochen seit Monaten weiter. Hier werden wir alle wichtigen Entwicklungen in ihrem Kampf seit Ende März aufschlüsseln. Aber zuerst ein wenig Hintergrund.

Wie konnte es so weit kommen?

Drake und Kendrick Lamar umarmten sich als Gleichgesinnte, bevor sie zu Feinden wurden. Wobei Drake Lamar auf seinem bahnbrechenden Album Take Care aus dem Jahr 2011 featured. Lamar hatte auf diesem Album das „Buried Alive Interlude“ ganz für sich allein und schien schon damals mit einer gewissen Verachtung für Drake zu kämpfen, obwohl er damals XXL sagte: „Das ist ein echt guter Typ. Er hat eine echte, echte Seele. Wir haben sofort geklickt.“

Drake revanchierte sich bei „Poetic Justice“, der Hit-Single aus Lamars von der Kritik gefeierten Good Kid, M.A.A.D City , nachdem Lamar 2012 bei seiner Club Paradise Tour für ihn eröffnet hatte. A$AP Rocky eröffnete ebenfalls und die drei traten später im selben Jahr bei Rockys „Fuckin‘ Problems“ mit 2 Chainz auf.

Doch nachdem Lamar 2013 einen Vers zu Big Seans „Control“ veröffentlichte, in dem er mehrere populäre Rapper namentlich herausforderte – darunter auch Drake –, wurde die Stimmung zwischen den beiden frostiger. „Control“ brachte den Hip-Hop gegen Lamar auf, der fluchte: „Ich liebe euch alle, aber ich will euch Nigger umbringen“, und das daraus resultierende Chaos wurde eher als Wettbewerb denn als Kampf angesehen. Mehrere Rapper, darunter Lupe Fiasco und J. Cole, nahmen als Reaktion darauf Verse auf, aber Drake tat dies in nachfolgenden Interviews ab.

Im März 2024 wurde es dann ernst

In einer Cipher bei den BET Hip-Hop Awards 2013 verwendete Lamar den Namen von Drakes Album, Nothing Was the Same , um darauf anzuspielen, dass „Control“ den kanadischen Rapper verärgert hatte: „Nichts ist mehr so wie früher, seit sie „Control“ veröffentlicht und einen sensiblen Rapper wieder in seine Pyjamaklamotten gesteckt haben.“ Nach ‚Control‘ nahmen sie scheinbar weniger direkte Seitenhiebe und somit auch weniger Aufsehen (Songs wie Drakes ‚The Language‘ und sein Feature in ‚100‘ von The Game sowie Lamars ‚Element‘ und seine Zusammenarbeit mit Baby Keem in ‚The Hillbillies‘ waren verdächtig).

Im Laufe der Jahre übertrafen Lamar und Drake – zusammen mit ihrem gemeinsamen Verbündeten J. Cole – die Statur ihrer Kollegen. In „First Person Shooter“, einer Single aus Drakes neuestem Album For All the Dogs, machte sich Cole ihre Legende als die „Big Three“ des Hip-Hop zu eigen. Im selben Song setzt Drake seinen Erfolg mit dem von Michael Jackson gleich. Lamar (der seitdem Gerüchten zufolge gebeten wurde, in dem Song aufzutreten, aufgrund einer seiner späteren Disse und weil er ein inoffizielles Sprachrohr für Drakes Nachplappern ist) nahm die Behauptungen des Songs nicht allzu freundlich auf. Im März 2024 wurde es dann ernst.

26. März: Lamar schießt mit „Like That“

„ Like That “ ist eine Single von Future und dem Produzenten Metro Boomin aus dem gemeinsamen Album We Don’t Trust You , das als ihre eigene Kriegserklärung an Drake verstanden wurde. Future hat sich seitdem ruhig verhalten, aber Metro Boomin hat seine Verachtung auf Twitter und Instagram kundgetan.

In seinem Vers nennt Lamar ‚First Person Shooter‘ beim Namen und verspottet Drake mit einem laufenden Hundemotiv in Anlehnung an For All the Dogs. J. Cole wird hier scheinbar durch Assoziation zum Ziel, da sowohl Lamar als auch Drake ihn von den vernichtenden Kritiken verschont haben, die sie gegenseitig aneinander gerichtet haben. Cole antwortete Lamar mit einem eigenen Diss-Track, wenn auch offensichtlich halbherzig. Er entschuldigte sich dafür und zog sich zurück, bevor die Dinge noch hässlicher wurden.

Schockierendste Zeile: Kendrick Lamars „Motherfuck the Big Three, nigga, it’s just big me.“

13. April: Drake schlägt mit „Push Ups“ zurück

We Don’t Trust You und dessen Fortsetzung We Still Don’t Trust You, in denen auch Weekend, Rick Ross und A$AP Rocky in Anti-Drake-Komplizenschaften zu sehen sind, so dass Drake in „Push Ups“ alle ins Visier nimmt.

Der Song wurde zunächst geleakt, was den Verdacht aufkommen ließ, dass er von KI generiert worden sein könnte, aber Drake gab die endgültige Version anscheinend an den Streaming-Star DJ Akademiks weiter. Später teilte er ihn auf seiner offiziellen YouTube-Seite. Ross veröffentlichte an diesem Tag seinen eigenen Drake-Diss, „Champagne Moments“, und hat Drake weiterhin online verspottet, vor allem indem er ihn „White Boy“ nannte und behauptete, er hätte sich kosmetische Eingriffe an Gesicht und Körper unterziehen lassen.

Die meisten von Drakes Lamar-spezifischen Sticheleien beziehen sich darauf, dass der Rapper kleiner ist als er, sowohl von der Größe als auch von der kulturellen Statur her, und dass er angeblich bei seinem früheren Label in einen schlechten Deal mit Anthony „Top Dawg“ Tiffith verwickelt war, was dazu führte, dass er scheinbar untypische Pop-Kollaborationen mit Taylor Swift und Maroon 5 einging.

Schockierendste Zeile: Drakes „I’ll be with some bodyguards like Whitney“. Diese zweideutige Anspielung auf den Whitney-Houston-Film The Bodyguard spielt auf Lamars Verlobte Whitney Alford an, die mit ihren beiden Kindern auf dem Cover von Lamars Mr. Morale the Big Steppers zu sehen war. Es erinnert auf schrille Weise an die Stichelei, die Drake 2018 gegen Pusha T einsetzte, indem er mit dem Namen von Pushas damaliger Verlobter spielte, was den Clipse-Rapper in die Luft gehen ließ, als Drake mit der Enthüllung , dass er ein Kind hatte, unangekündigt herausrückte.

19. April: Drake bringt Kendrick dazu, auf „Taylor Made“ zu antworten

Drake hob die Art und Weise hervor, wie die Entwicklungen in der KI Verwirrung um „Push Ups“ und nachfolgende gefälschte oder nicht beanspruchte Tracks schürten, indem er Verse verwendete, die mit der Stimme von Tupac und Snoop Dogg erstellt wurden, um Lamar zur Antwort zu bewegen. Insbesondere behauptet er in „ Taylor Made “, Lamar habe Angst gehabt, sein Album fallen zu lassen, während Taylor Swift ihr Album herausbrachte.

Drake gibt vor, eine der Legenden der Westküste zu sein, die Lamar beraten, und verweist auf ein Konzert von ihm in der Vergangenheit, bei dem Snoop und andere Größen aus ihrer Gegend Lamar symbolisch die Fackel des Raps überreichten. Der verstorbene Tupac Shakur ist ein bekannter Einfluss von Lamar – der Rapper verwendete zuvor in einem Interview mit Pac auf seinem Album To Pimp a Butterfly ein Bandgerät, um ein „Gespräch“ zwischen ihm und Pac zu erzeugen.

Mit Pacs Stimme versucht Drake, Lamar zuvorzukommen, der möglicherweise auf Drakes angebliche Vorliebe für „junge Mädchen“ anspielt. Diese Kritik wurde sowohl wegen seines Rappens über als auch wegen seines Auftretens mit Frauen Anfang 20 als 37-Jähriger laut, und es gab noch ruchlosere Bedenken hinsichtlich minderjähriger Mädchen (Drake würde letzteres später nachdrücklich verurteilen).

Schockierendste Zeile: Drakes „You better have a motherfuckin‘ quintuple entendre on that shit“ (Du solltest besser eine verfünffachte Bedeutung für diesen Scheiß haben), eine Herausforderung, die Lamar scheinbar annahm, wobei die Fans die anschließend dichten Disses des Rappers auseinandernehmen

30. April: Kendrick Lamar lässt seine Hassflagge auf „Euphoria“ wehen

Lamar „Euphoria“ ist über sechs Minuten lang und beginnt mit einem auffallend anderen Ton als Drakes bisheriger. Es beginnt mit einem Sample von Teddy Pendergrass, entwickelt sich aber zu einem Chaos, wobei Lamar zwischen Dichte und Komik hin und her wechselt, was er auch in den nächsten Songs beibehält. Lamar nimmt Drake ins Visier, weil dieser mit Autoren wie Lil Yachty zusammenarbeitet, angeblich eine Prozedur zur Verbesserung des Erscheinungsbildes seiner Bauchmuskeln erhalten hat, Pusha T eine Antwort auf „The Story of Adidon“ schuldet und angeblich ein weniger präsenter Vater ist als er selbst.

Lamar versucht auch, Drake als verweichlicht darzustellen, indem er Andeutungen von Homophobie macht („Ich glaube, du magst keine Frauen, es ist ein echter Wettbewerb, du könntest mit ihnen den Arsch versohlen“) und seine Wahrnehmung von Schwarzsein in Frage stellt („Wie viele schwarze Merkmale braucht es noch, bis du dich endlich schwarz genug fühlst?“). Er gibt schließlich zu, dass er ihn einfach nur hasst.

Er warnt Drake auch davor, dass er über verheerendes Material verfüge, dass er wisse, dass Drake lügen werde, um seine Familie zu diffamieren, und dass er bereits in seinem eigenen Song Mr. Morale über sie gesprochen habe, und dass er ihm weitere Bars über das Alter der Mädchen oder Frauen in seiner Umgebung ersparen werde.

Die schockierendsten Zeilen: „Ich hasse es sogar, wenn du das Wort ‚Nigga‘ sagst, aber das bin nur ich, denke ich. Manche Scheiße ist einfach nur zum Wegschmeißen, es muss nicht mal tiefgründig sein, denke ich.“ (Ein schockierendes Maß an Zurückhaltung hier!)

3. Mai [6:16 Uhr PT]: Kendrick verdoppelt sich auf „6:16 in LA“

Am Freitagmorgen und ohne eine Antwort von Drake lässt Lamar erneut etwas fallen, wobei der Titel dieses Eintrags wie Drakes jahrelange Songserie formatiert ist, die eine Zeit und einen Ort angibt. Obwohl der Song mit der Produktion des langjährigen Top Dawg Entertainment-Partners Sounwave sowie Jack Antonoff, die beide häufig mit Swift zusammenarbeiten, locker klingt, ist „ 6:16 “ mehr als nur entspannt. Paranoia ist seit langem ein Thema in Drakes Musik, und hier scheint Lamar zu behaupten, dass sie ihn zwar aus gutem Grund nicht beschützt hat.

Lamar geht vor allem davon aus, dass jemand aus Drakes engstem Kreis persönliche Informationen durchsickern lässt, die als Munition gegen ihn verwendet werden. Dies ist eine Bestätigung der unterschwelligen Behauptung von Weeknd, dass „sie undichte Stellen in ihrer Organisation haben“, in We Still Don’t Trust You und der Behauptung von Pusha T, dass er von Drakes Sohn durch eine Frau erfahren habe , der sein Produzent 40 von ihm erzählt hatte.

„Wenn du schlau bist, dann hättest du gemerkt, dass dein Gefolge nur darauf aus ist, dich zu betrügen“, rappt Lamar. ‚Hundert N-Gagas, die du auf der Gehaltsliste hast, und 20 von ihnen wollen dich als Opfer. Und einer von ihnen steht tatsächlich neben dir.“

Die schockierendste Zeile: ‘Hast du jemals in Betracht gezogen, dass OVO für mich arbeitet?“

3. Mai [20:45 Uhr PT]: Drake provoziert mit einer Fortsetzung von „Buried Alive Interlude“

Bis Freitagabend hatte Drake seine Antwort „Family Matters“ fertiggestellt, die er auf Instagram mit einer Neuinterpretation von Lamars Interlude auf Take Care ankündigte, wobei er Lamars Stimme und seinen Flow benutzte, um ihn zu verhöhnen.

Die schockierendste Zeile: „Träume werden wahr, Crodie, hier wirst du sterben.“

3. Mai [20:50 Uhr PT]: Drake schlägt mit ‚Family Matters‘ eine noch dunklere Richtung ein

Okay, jetzt wird es noch düsterer. In dem siebeneinhalbminütigen Track, der in drei Abschnitte unterteilt ist, behauptet Drake wiederholt, Lamar sei seiner Verlobten gegenüber gewalttätig gewesen (was ein Gerücht aufwirft, das Lamar zuvor bestritten hatte , dass er 2014 in einen Vorfall häuslicher Gewalt verwickelt gewesen sei). Drake fährt fort, ihre Familie zu beschwören, und beschuldigt ihre Beziehung, schon lange in die Brüche gegangen zu sein, und Lamars langjährigen Geschäftspartner Dave Free, der der wahre Vater eines von Lamars Kindern sei.

Drake widmet nicht das gesamte Lied Lamar, sondern nimmt sich Zeit, um auf Metro Boomin (den er als „lahm“ bezeichnet), Future (weil er von Metro beeinflusst ist), Rick Ross (weil er lange Zeit beschuldigt wurde, ein ehemaliger Justizvollzugsbeamter zu sein), The Weeknd (mehr Homophobie) und A$AP Rocky (weil er gut aussieht und untalentiert ist, aber mit Rihanna zusammen ist) abzuzielen. Er hat sich auch in dieser Runde ästhetisch ins Zeug gelegt und ein ganzes Musikvideo produziert, in dem ein Van, der dem auf dem Cover von Good Kid, M.A.A.D City ähnelt, zerstört wird.

In einem anderen Teil speist er im Restaurant New Ho King in Toronto, das Lamar zuvor verspottet hatte, weil er 2009 vor dem Restaurant ausgeraubt worden war. Dort zeigt er einen Ring von Tupac (von dem Lamar zuvor erwähnt hatte, dass Pac sich in „Euphoria“ im Grab umdrehen würde) sowie ikonischen Schmuck, der früher Pharrell gehörte (in „Euphoria“ sagte Lamar auch, dass er Pharrells Streit mit Drake erben würde).

Die schockierendsten Zeilen: „Bei irgendeinem Bobby-Scheiß will ich wissen, was Whitney braucht/All diese Welpenliebe war vorbei, als du Ende Teenager warst/Warum hältst du deinen Sohn nie und sagst ihm: ‚Sag Cheese‘?“

3. Mai [21:00 Uhr PT]: Kendrick ist bereit für Drake mit ‚Meet the Grahams‘

Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung von ‚Family Matters‘ hatte Lamar online etwas, das unheimlich nach einer Antwort darauf klang. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Song schon lange im Voraus vorbereitet wurde, ist das Artwork der Single, das wie eine erweiterte Version des Artworks von „6:16“ aussieht und nicht nur den Handschuh im entsprechenden Bild des Songs zeigt, sondern auch eine Reihe von Gegenständen, die wie Drakes Habseligkeiten aussehen, darunter Rezepte für das Schlankheitsmittel Ozempic und das Schlafmittel Zolpidem mit seinem Regierungsnamen darauf.

Der Song besteht aus einer Reihe von Strophen, die sich an Drakes Familienmitglieder richten und in der schockierenden Anschuldigung gipfeln, dass Drake eine 11-jährige Tochter hat, die nicht von ihm ist. Er sagt zu Adonis: „Es braucht einen Mann, um ein Mann zu sein, dein Vater reagiert nicht, ich sehe ihn an und wünschte, dein Opa hätte ein Kondom getragen“, spielt darauf an, dass Drake sich von jemandem ans Bein pinkeln ließ und dass er routinemäßig für Sex bezahlt.

Lamar behauptet gegenüber Drakes Mutter und Vater, dass ihr Sohn spielsüchtig und ein Sexualstraftäter sei, der schwarze Frauen hasse, und warnt LeBron James und Steph Curry, Drakes Partner, in einer Randbemerkung, ihre Familien von ihm fernzuhalten. Und Drake selbst beschimpft er als angeblichen Drogenabhängigen, chronischen Versager und Lügner, der ihren Streit bis zu diesem Punkt eskalieren ließ, indem er Lamar’s Familie erwähnte.

Unmittelbar danach ging Drake nur auf die Behauptung ein, er habe eine nicht beanspruchte Tochter, und schrieb auf Instagram: „Kann jemand meine versteckte Tochter finden und sie mir schicken, bitte … diese Typen sind in Trümmern.“

Die schockierendsten Zeilen: “Aber ich möchte sagen, dass es nicht deine Schuld ist, dass er ein weiteres Kind versteckt hat. Sei nachsichtig mit ihm, das ist der Grund, warum ich Mr. Morale gemacht habe.“

4. Mai [16:52 Uhr PT]: Kendrick schlägt mit „Not Like Us“ erneut zurück

Wenn Kendrick Lamar dachte, er hätte Drakes Geist mit „Meet the Grahams“ getötet, dann tanzt der Rapper aus Compton mit „ Not Like Us “ auf dessen Grab zu seinem Sprechgesang „Say O-V-Ho“. Dieser Track war weit weniger streng im Ton als die beiden vorherigen, obwohl er sich tiefer in Lamar’s beunruhigende Anschuldigungen hineinlehnt, dass Drake und seine Crew sexuell gewalttätig seien, und sie direkt als „zertifizierte Pädophile“ bezeichnet, wobei ein einzelnes Kunstwerk Drakes Haus in Toronto als Unterschlupf für mehrere Sexualstraftäter darstellt.

Er macht Zwischenstopps, um Drake dafür zu tadeln, dass er Serena Williams in Her Loss angegriffen hat und Rapper aus Atlanta wie Future, Lil Baby und Young Thug für seinen eigenen Vorteil als „verdammter Kolonisator“ ausgenutzt hat. Er droht auch grimmig, dass dieses Lied möglicherweise nicht sein letztes sein wird: „Das Kaninchenloch ist noch tief, ich kann noch weiter gehen, das verspreche ich.“

Die schockierendsten Zeilen: „Warum trollst du wie eine Schlampe? Bist du nicht müde? Du versuchst, einen Akkord zu treffen, und es ist wahrscheinlich A-Moll.“

6. Mai [18:15 Uhr PT]: Drake schlägt mit ‚The Heart Part 6‘ zurück

In einer Wendung der Ereignisse behauptet Drake, dass sein Team Lamar absichtlich mit Fehlinformationen gefüttert habe, wie die über seine angebliche 11-jährige Tochter. „Du musst lernen, Fakten zu überprüfen und weniger ungeduldig zu sein. Deine Fans freuen sich, dass sie denken, das sei mein Ende“, rappt Drake.

In ‚ The Heart Part 6, ‘ bestreitet er dann unmissverständlich jegliche Beteiligung an Minderjährigen und erwähnt den Star aus Stranger Things, Millie Bobby Brown (obwohl Lamar das nicht tat): “Ich ficke nur mit Whitneys, nicht mit Millie Bobby Browns, ich würde nie zweimal auf einen Teenager schauen.“

Er versucht, Lamar mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, indem er sagt, Lamar sei von dem Thema „besessen“, weil er die Texte des Mr. Morale-Songs „Mother I Sober“ falsch interpretiert habe, in dem Lamar über verschiedene Formen sexueller Gewalt spricht und darauf anspielt, dass auch seine Mutter diese überlebt hat. Dort rappt Lamar: „Familienbande, sie beschuldigten meinen Cousin: ‚Hat er dich angefasst, Kendrick?‘ Ich habe nie gelogen, aber niemand glaubte mir, als ich sagte: „Er hat es nicht getan.“ Drake hingegen sagt: „Das ist das eine Lied, in dem du sagst, dass du missbraucht wurdest.“ Um Lamar als Heuchler zu beschuldigen, erinnert er die Zuhörer an Lamars umstrittene Haltung im Jahr 2018, als er sich dafür einsetzte, dass R. Kelly und XXXTentacion-Songs nicht aus den Spotify-Playlists entfernt wurden, da das Unternehmen überlegte, wie es mit Künstlern umgehen sollte, die Schaden angerichtet haben.

Die schockierendsten Zeilen: „Und Whitney, du kannst mich schlagen, wenn du einen Gefallen brauchst/Und wenn ich sage, dass ich zurückschlage, ist das viel sicherer.“

24. Mai: Drake dreht das ‚BBL Drizzy‘-Sample auf ‚U My Everything‘ von „Sexyy Red“ um

Nachdem er sich eine Weile zurückgezogen hatte, weil die Rap-Welt sich einig war, dass er den Kampf gegen Kendrick verloren hatte, tauchte Drake mit dem Song „U My Everything“ aus dem neuesten Mixtape In Sexyy We Trust von Sexyy Red wieder auf.

Sein Vers in dem Song war ein vertrauter Drake-Flow, der sich auf die Vorwürfe bezog, er hätte sich in der Vergangenheit einer Schönheitsoperation unterzogen. Drizzy ging sogar so weit, dass er für die zweite Hälfte seines Verses Metro Boomins mittlerweile berüchtigten „BBL Drizzy“-Beat umdrehte. Wie Billboard berichtete , wurde das Sample des Beats von KI generiert und es musste ein neuer Präzedenzfall für die Freigabe von KI-Samples geschaffen werden, damit Drake den Diss frei verwenden konnte.

6. Juni: Drake löscht alle Posts mit Bezug zu Beef von seinem Instagram

Etwa einen Monat nach der Veröffentlichung von „The Heart pt. 6“ scheint Drake seine Instagram-Posts für „The Heart Part 6“, „Push Ups“, „Family Matters“ und die „Buried Alive (Parodie)“, die er vor „Family Matters“ veröffentlicht hat, gelöscht zu haben.

Letzten Monat, nachdem er eine Unterlassungserklärung vom Tupac-Nachlass erhalten hatte, löschte Drake den Instagram-Post für „Taylor Made Freestyle“, in dem von künstlicher Intelligenz generierte Voice-Over von Snoop Dogg und Tupac verwendet wurden. Obwohl Drakes Instagram-Account völlig beef-frei ist, bleiben die Tracks „Family Matters“ und „The Heart Part 6“ auf dem YouTube-Kanal des Rappers verfügbar.

19. Juni: Kendrick Lamar performt „Not Like Us“ zum ersten Mal

Kendrick Lamar dreht eine klare Siegesrunde mit einem gewaltigen Konzert im Kia Forum in Los Angeles am 19. Juni, genannt The Pop-Out: Ken & Friends. (Wenn man zählt, wie oft er dort „Not Like Us“ performt hat , fünf Siegesrunden). Die Show wurde weniger als zwei Wochen zuvor angekündigt, und die Tickets wurden öffentlich verkauft. Diejenigen von uns, die es nicht nach Los Angeles schafften, konnten die Show dank Amazon Music über einen gestochen scharfen Twitch-Stream verfolgen.

Während Dutzende von Rap-Stars aus LA, sowohl etablierte (Tyler the Creator, Dr. Dre, YG) als auch aufstrebende (Cuzzos, G Perico, AzChike), vor Kendrick und anschließend mit ihm für seinen „Not Like Us“-Marathon auf die Bühne gingen, bestand der gebürtige Comptoner darauf, dass es bei der Show um etwas Größeres ging: Einigkeit an der Westküste. „Wir haben viele Homies an diesen Musik-Scheiß verloren, viele Homies an diesen Straßenscheiß“, sagte er und wies darauf hin, dass bei der Show Künstler aus verschiedenen Gangs vertreten waren.

4. Juli: „Not Like Us“ bekommt ein Hochglanz-Musikvideo

Die Waffe des Krieges wird wirklich zu einer richtigen Single, da sie mit einem beeindruckend ausgeführten Musikvideo getauft wird, das direkt in Compton und in ganz LA gedreht wurde (ein Drehort, der so bevölkerungsreich ist, dass er die lokalen Unternehmen störte ). Das Video zu „Not Like Us“ führt Lamar mit Jay Rock, Schoolboy Q und Ab-Soul zum Compton Courthouse, zur Rosecrans Avenue und zurück zu den Nickerson Gardens Housing Projects – der Heimat des TDE-Gründers.

Es sind mehrere der Tänzer und Stars aus dem Pop Out sowie der ehemalige Toronto Raptor DeMar Rozan zu sehen, der zuvor mit Drake befreundet war (die beiden haben seitdem öffentlichen Streit ).

18. und 30. Juli: Veranstaltungsort in Toronto sagt Konzerte für Kendricks ehemalige Labelkollegen ab

Der Rapper ScHoolboy Q und der Sänger SiR, langjährige Acts auf der Liste von TDE, haben beide Auftritte in der Konzerthalle in Toronto geplant, die plötzlich abgesagt wurden. Die Live-Nation-Veranstaltungsstätte wurde 2021 in Zusammenarbeit mit Drake eröffnet, wobei seine aktuellen Verbindungen zu History unklar sind.

Q – ein besonders enger Freund von Lamar, der im Video zu „Not Like Us“ zu sehen ist – hatte den Veranstaltungsort für die Eröffnungsnacht seiner „ Blue Lips Weekend“-Tour am 18. Juli ausverkauft, kündigte die Absage jedoch einige Tage zuvor auf Twitter an . Während Q in seiner ersten Nachricht mitteilt, dass die kanadische Polizei Auftritte von TDE-Künstlern nicht zulassen wollte, bestreitet die Polizei von Toronto dies und gibt dem Veranstaltungsort die Schuld. Laut SiR ereilte seine „Life is Good“-Tour am 30. Juli dasselbe Schicksal. Er und Q lachen darüber auf X. „Sie MÖGEN uns nicht“, schrieb SiR seinem Labelkollegen.

8. September: Kendrick wird zum Headliner der Halbzeitshow beim Super Bowl LIX ernannt

Es gibt jedoch nur wenige amerikanische Veranstaltungsorte, die eine längere Geschichte haben als das Super-Bowl-Stadion – und Kendrick, die NFL und ihre Partner für die Halbzeitshow, Roc Nation und Apple Music, kündigen an , dass der Rapper das musikalische Hauptereignis im Jahr 2025 sein wird, was Anlass für die mögliche Aufführung von Kendricks Drake-Disses auf der größten Bühne der Nation gibt. Drakes YMCMB-Kollegen Nicki Minaj und Lil Wayne gehörten zu den Stars, die über die Entscheidung verärgert waren, Lamar unter der Aufsicht von Jay-Z in Waynes Heimatstadt als Headliner auftreten zu lassen.

11. September: Kendrick Lamar verspricht, „der Party beim Sterben zuzusehen“

Kendrick scheint in einem unbetitelten Song , der exklusiv über die sozialen Medien veröffentlicht wurde, eine Art Leitbild für das Chaos zu entwerfen, das er in seinem Streit mit Drake angerichtet hat, sowie für das, was noch kommen wird. Der Song erscheint nur wenige Tage nach der Ankündigung seines Halbzeitauftritts und pünktlich zum Start der MTV Video Music Awards 2024. „Warum mit diesen Clowns streiten, wenn der Zirkus gut funktioniert?“ fragt Lamar in Reimen. „Geh einfach an dem Mann vorbei, das wäre für alle das Beste/

Es ist Liebe, aber harte Liebe muss manchmal zu Gewalt führen.“ Zeilen wie „Wie viele Schlampen sind härter als viele von euch Niggas?/Ich würde euch alle gegen Nip eintauschen“ und „Street Niggas und die Firmenleute/Die Rapper, die die Lügen melden/Ich will, dass ihre Familien gedemütigt werden“ deuten darauf hin, dass Lamar den Hip-Hop und seine Kultur als etwas tadelt, das einer Revolution bedarf. „Mein Nigga Jay Estrada sagte, ich solle es niederbrennen, um es aufzubauen“, sagt er.

9. Oktober: J. Cole kehrt mit „Port Antonio“ zurück

Seit er sich im April aus dem Beef herausgehalten hat, hat sich J. Cole weitgehend um seine Angelegenheiten gekümmert – eine geile Zusammenarbeit mit dem „sexy drill“-Star Cash Cobain hier, ein Rap-Krieg-agnostischer und möglicherweise vor „Like That“ erscheinender Beitrag auf Metro und Futures Nachfolger We Still Don’t Trust You dort. Im Oktober veröffentlicht er jedoch ein nachdenkliches Lied, in dem er offen über das Geschehene reflektiert und zu dem Schluss kommt.

„Ich hätte keine Schlacht verloren, Kumpel, ich hätte einen Bruder verloren/ich hätte einen Feind gewonnen/und alles wofür? Nur um etwas mehr zu erreichen/Anerkennung von Fremden, die keine Ahnung haben, worauf ich hinaus will?“ Er verpackt das Eingeständnis in eine größere Erzählung über seine beschwerliche Reise vom armen Kind aus Carolina zum Top-MC und seinen Kampf, seine Werte zu kennen und zu leben in der schwierigen Welt des Rap für Profit. Der Song ist nicht offiziell auf Spotify oder Apple Music verfügbar, aber auf YouTube.

8. November: „Not Like Us“ ist für fünf Grammys nominiert

In der Hitze ihres Gefechts in diesem Sommer rappte Drake sarkastisch: „Kendrick hat gerade den Mund aufgemacht, jemand sollte ihm sofort einen Grammy überreichen“ in dem Track „Family Matters“. Nun, die Recording Academy hat beschlossen, Kendrick für sein Magnum Opus der Antwort, „Not Like Us“, tatsächlich für fünf Grammys ins Rennen zu schicken. Der Song ist sowohl für die Aufnahme als auch für den Song des Jahres, den besten Rap-Song, die beste Rap-Performance und das beste Musikvideo nominiert.

Darüber hinaus erhielt Mustard, der Produzent des Albums und Architekt des modernen Hip-Hop in Los Angeles, vor allem deshalb eine Nominierung als Produzent des Jahres, nicht-klassisch. Auch Drake, der bereits 55 Grammy-Nominierungen und fünf Siege vorweisen kann, hatte großen Ärger mit der Recording Academy. Er nahm die Sticheleien auf sich, als er 2019 einen Preis entgegennahm, seine Nominierungen 2021 zurückzog und sich seitdem weigerte, seine Arbeit zur Prüfung einzureichen.

22. November: Kendrick veröffentlicht ein ganzes Album, GNX

Ohne Vorwarnung und nach einem siegreichen Jahr veröffentlicht Kendrick Lamar sein sechstes Studioalbum, GNX . Drake wird auf dem Album zwar nicht namentlich erwähnt, aber Kendrick nimmt die Energie und die Kontroversen der vergangenen Monate mit hinein, spricht Lil Waynes Enttäuschung über seine Super-Bowl-Auswahl namentlich an, engagiert einige lokale Künstler, die neben ihm beim Pop Out auftreten, und beschwört die „Party“ herauf, die er sterben sehen will (es sei denn, er bringt diese Party selbst zuerst um).

Er veröffentlicht auch sein eigenes „Heart pt. 6“ und trotzt damit Drakes Unterbrechung seiner Rap-Serie. Das Debüt des Albums auf Platz 1 der Billboard 200 verdrängt den mit Spannung erwarteten Wicked-Soundtrack von der Spitzenposition.

24. November: Drake gibt „Fairy Tales“ zum Besten und macht Steve Lacy (?) auf XQC-Stream fertig

Als Gast bei der Thanksgiving-Wochenend-Sendung des beliebten Streamers XQC nimmt Drake seine vermeintlichen Feinde etwas subtil aufs Korn. Er stellt sich vor der Kamera vor und sagt: „Wie Sie sehen, bin ich hier völlig unversehrt. Man braucht Fakten, um mich auszuschalten. Märchen reichen nicht aus.“ Später in dem etwa zweistündigen Stream hindert er XQC daran, das Weekend zu spielen („Hier spielen wir nur echte Sechser“, sagt er) und wirft Steve Lacy einen unerwarteten Seitenhieb zu (indem er ihn als „fragilen Gegner“ bezeichnet). Lacy, der beim Pop Out aufgetreten ist, nahm es mit einigen Memes als Antwort auf die leichte Schulter.

25. und 26. November: Drake beschuldigt die Universal Music Group der Bestechung und des Erpressung, um „Not Like Us“ zu promoten

Am 25. November beschuldigen Drakes Anwälte in einer „ vorgerichtlichen Offenlegung “ im Namen von Drakes Unternehmen Frozen Moments das Major-Label, das er sich mit Kendrick Lamar teilt, Universal Music Group, der irreführenden Werbung, betrügerischer Geschäftspraktiken und des Verstoßes gegen das RICO-Gesetz. Sie behaupten, dass das Unternehmen die Streams von „Not Like Us“ auf Plattformen wie Spotify und Apple sowie durch nicht genannte Zahlungen an Social-Media-Influencer illegal mit Bots und Schmiergeldzahlungen unterstützt habe. Die Anwälte behaupteten auch, ohne Quellen zu nennen, dass UMG-Mitarbeiter, die „als loyal gegenüber Drake wahrgenommen werden“, entlassen wurden.

Während ein Vertreter von Spotify nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar reagierte, wies ein Sprecher von UMG die Vorwürfe von Drake zurück. „Die Andeutung, dass UMG alles tun würde, um einen seiner Künstler zu untergraben, ist beleidigend und unwahr“, sagten sie.

Am 26. November forderte dann eine weitere Petition im Namen von Drake selbst eine eidesstattliche Aussage vor einem Prozess von iHeartMedia und UMG, in der ein Pay-to-Play-System im Radio und Verleumdung behauptet wurden. (Ein Vertreter von iHeartMedia antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.) „[UMG] hätte sich weigern können, den Song zu veröffentlichen oder zu verbreiten, oder verlangen können, dass das beanstandete Material bearbeitet und/oder entfernt wird. Aber UMG entschied sich für das Gegenteil. UMG entwarf, finanzierte und setzte dann einen Plan um, um ‚Not Like Us‘ in einen viralen Megahit zu verwandeln“, heißt es in der Klageschrift.

Aufgrund dieser rechtlichen Schritte stellten viele die Motive von Drake in Frage und behaupteten, dass die eingereichten Unterlagen seine Stellung im Rap weiter untergraben würden.

28. November: Drake kündigt die Anita Max Win Arena Tour an

Drake kündigt an , dass seine erste Tournee durch Australien und Neuseeland seit 2017 für 2025 geplant ist und nach einem vom Glücksspiel inspirierten Alter Ego benannt wird, das er im vergangenen Dezember debütierte. Oh, und sie wird am Tag des Super Bowls beginnen. (Am 3. Dezember kündigen Kendrick und seine ehemalige Labelkollegin SZA eine eigene Stadiontour durch Nordamerika an, die im Mai zwei Abende im SoFi-Stadion in Los Angeles umfasst.)

15. Januar 2025: Drake verklagt UMG wegen Verleumdung und Belästigung

Am 15. Januar erhöhte Drake den Einsatz im Großen Rap-Krieg , indem er eine bundesweite Klage gegen sein Label, die Universal Music Group (UMG), wegen Verleumdung und Belästigung wegen deren Unterstützung von Kendrick Lamars „Not Like Us“ einreichte. In der neuen Klage, die im Southern District of New York eingereicht wurde, wird ein Schwurgerichtsverfahren beantragt, da UMG angeblich „alle Waffen in seinem Arsenal entfesselt“ habe, um Kendricks Song zu einem „viralen Hit“ zu machen, obwohl es angeblich die „spezifische, unverkennbare und falsche Tatsachenbehauptung verbreiten“ wollte, dass Drake ein krimineller Pädophiler sei.

Ein Sprecher des Labels erwiderte in einer Erklärung, dass das Unternehmen niemals versuchen würde, seinen eigenen Künstler zu verletzen. „Während seiner gesamten Karriere hat Drake UMG absichtlich und erfolgreich genutzt, um seine Musik und Poesie zu verbreiten und sich an konventionell unerhörten Hin-und-Her-‚Rap-Battles‘ zu beteiligen, um seine Gefühle gegenüber anderen Künstlern auszudrücken“, heißt es in der Erklärung.

„Jetzt versucht er, das Rechtsverfahren zu einer Waffe zu machen, um den kreativen Ausdruck eines Künstlers zum Schweigen zu bringen und von UMG Schadensersatz für die Verbreitung der Musik dieses Künstlers zu verlangen.“

5 Millionen YouTube-Abonnenten

Unter den vielen Behauptungen in der Klage, darunter nicht genannte Zahlungen von UMG an den NFR-Podcast für Werbung, behauptet Drake, UMG habe ihm geschadet, als es den Song für eine weite Verbreitung durch Content-Ersteller zur Verfügung stellte, indem es seine Urheberrechtsbeschränkungen auf YouTube und Twitch aufhob, ein Prozess, der als „Whitelisting“ bekannt ist.

Drake glaubte, dass es beim Label ein formelles Verbot des Whitelistings gebe. Zias – ein Streamer, der in den Rechtsstreit verwickelt ist und dessen Musikreaktionen ihm fast 5 Millionen YouTube-Abonnenten eingebracht haben – lud mich zu seiner Sendung am 15. Januar ein, um die Neuigkeiten zu kommentieren.

„UMG hat auf meine Bitte hin viele unserer Videos auf die Whitelist gesetzt“, sagt Zias und fügt hinzu, dass er sich an einen Vertreter der UMG-Tochter Interscope gewandt habe, um zu beantragen, dass ‚Not Like Us‘ für seinen persönlichen Gebrauch auf die Whitelist gesetzt wird. Seinem Verständnis nach war der Song zunächst nicht auf der Whitelist von YouTube im Allgemeinen. Er sagt auch, dass sich andere YouTuber ebenfalls an seinen Interscope-Kontakt gewandt haben.

Zias weist die Vorstellung zurück, dass die Monetarisierung einen Anreiz für ihre Reaktion auf den Song darstellte. Zias hat Videos gepostet, in denen er auf Drakes „ Family Matters “ und „ The Heart Part 6 “ reagiert, die ebenfalls noch verfügbar sind. „Es hätte keinen Unterschied in unserer Reaktion gemacht, denn in der Reaktionsgemeinschaft reagieren wir unabhängig davon, ob es urheberrechtlich geschützt ist oder nicht“, sagt er. „Niemand würde sagen: ‚Oh, sie lassen uns damit Geld verdienen. Lasst uns auf eine bestimmte Weise reagieren.‘“

2. Februar 2025: Kendrick Lamar gewinnt fünf Grammys für „Not Like Us“

Am 2. Februar wurde Kendrick Lamars feurige Drake-Diss „Not Like Us“ bei den 67. jährlichen Grammy Awards mehrfach ausgezeichnet. Kendrick nahm die Auszeichnungen für den Song des Jahres und die Platte des Jahres sowie für den besten Rap-Song, die beste Rap-Performance und das beste Musikvideo mit nach Hause. Während der Zeremonie wurde das anwesende Publikum – darunter auch die Gewinnerin des Preises für das Album des Jahres, Beyoncé – dabei beobachtet, wie es zu einigen der aggressivsten Textstellen des Liedes, insbesondere dem „a-Moll“ nach Kendricks direkter Erwähnung von Drake, mitsang und mittanzte. UMG-CEO Lucien Grange wurde dabei gesehen, wie er Dr. Dre abklatschte, als Kendrick auf die Bühne ging, um den Preis für das Album des Jahres entgegenzunehmen.

9. Februar 2025: Kendrick Lamar singt „Not Like Us“ beim Super Bowl

Am 9. Februar betrat Kendrick Lamar die Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow, wo er eine Reihe von Songs aus seinem neuesten Album GNX performte. Und SZA für ihre Zusammenarbeit bei „Luther“ und „All the Stars“ auf die Bühne holte. Gegen Ende seines Sets kündigte Kendrick „Not Like Us“ an und sagte, er wolle seinen „Lieblingssong“ spielen, beklagte sich aber über Leute, die „gerne klagen“, und spielte damit auf Drakes laufenden Rechtsstreit mit seinem Plattenlabel UMG an.

Am Ende beendete Kendrick sein Set mit dem Song, ließ die „Pädophilen“-Zeile weg, behielt aber die direkte Erwähnung von Drake bei und ließ das Publikum die Worte „a minor“ (eine Moll-Tonart) ergänzen, was sie gerne taten.