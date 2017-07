„Circus HalliGalli“ kommt zurück ins Fernsehen

Metal-Besuch für Joko und Klaas: Kreator treten bei „Circus HalliGalli“ auf

Am Dienstag (25. April) bekommen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in „Circus HalliGalli“ Metal-Besuch von Kreator. Die Gästemischung an dem Tag ist allerdings reichlich skurril.