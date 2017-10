CMA Songwriters Series erstmals in Deutschland – Tickets gewinnen

Am 12. Oktober geben Brandy Clark, Marcus und Levi Hummon, Michael Tyler und Angeleena Presley in Berlin im Columbia Theater ein Konzert. Normalerweise bleiben Songwriter eher im Hintergrund – auch wenn sie einige der größten Hits in der US-Musikgeschichte geschrieben haben. Damit diese Künstler die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, gibt es die so genannte CMA Songwriters Series.

Weiterlesen Nick-Cave-Paket gewinnen: Reinhard Kleists „Nick Cave – Mercy On Me“ (von beiden signiert), Artbook plus Best-Of-CD Einfach alles: 2 Bücher und eine Best-Of von Nick Cave and the Bad Seeds Bei diesen Shows teilen sich jedes Mal vier, fünf Songwriter Nashvilles die Bühne. Sie berichten über die Entstehungsgeschichten ihrer Kompositionen – dazu gibt es viele Storys aus dem Nähkästchen zu hören. Hinzu kommen Unplugged-Versionen vieler großer Hits. Nicht selten gewinnen die Tracks in dieser reduzierten Version an Intensität und Gefühl.

ROLLING STONE verlost 1×2 Tickets + Meet&Greet mit den Künstlern. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „CMA Songwriters Series“ angeben.