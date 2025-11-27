Coca-Cola im Visier: Johnny Cash Nachlass klagt wegen Stimm-Diebstahl

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Das Nachlassgericht von Johnny Cash verklagt Coca-Cola mit der Begründung, das Unternehmen habe einen Tribute-Sänger engagiert, um die Stimme der Country-Legende illegal für eine College-Football-Werbung zu imitieren. Das berichtet„Billboard“.

Die am Dienstag in Nashville eingereichte Bundesklage ist der erste bedeutende Fall, der unter Tennessees Ensuring Likeness Voice and Image Security Act (ELVIS Act) verhandelt wird. Das 2024 in Kraft getretene Gesetz erweiterte das staatliche Persönlichkeitsrecht, um die Stimme einer Person vor Ausbeutung zu schützen.

Der Manager von Cash‘ Nachlassvermögen, der John R. Cash Revocable Trust, bezieht sich auf einen Song in einem Werbespot, der seit August während College-Football-Spielen ausgestrahlt wird. In der Klage behauptet der Nachlass, die Stimme in der Werbung klinge „bemerkenswert“ wie die von Cash und es handle sich um die Stimme eines Interpreten namens Shawn Barker, der professioneller Cash-Tribute-Künstler ist.

Erster Fall unter dem ELVIS Act

„Die Stimme eines Künstlers zu stehlen ist Diebstahl. Es ist Diebstahl seiner Integrität, Identität und Menschlichkeit“, schrieb Tim Warnock von Loeb & Loeb, ein Anwalt des Cash-Nachlasses. „Der Trust erhebt diese Klage, um die Stimme von Johnny Cash zu schützen. Und um ein Signal zu senden, das die Stimme all jener Künstler schützt, deren Musik unser Leben bereichert.“

Obwohl der Cash-Nachlass das geistige Eigentum des verstorbenen Künstlers lizenziert – etwa seine Songs „Ragged Old Flag“ und „Personal Jesus“, die bei Super-Bowl-Übertragungen verwendet wurden – behauptet der Nachlass, Coca-Cola habe „sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Trust um eine Lizenz zu bitten“ für diese Werbung, in der eine Cash-ähnliche Stimme während College-Football-Spielen zu hören war.

Laut Klageschrift entstand der Fall „aus Coca-Colas Aneignung von Johnny Cashs Stimme in einer landesweiten Werbekampagne zur eigenen Bereicherung. Ohne um Erlaubnis zu bitten oder dem bescheidenen Menschen und Künstler, der den guten Ruf schuf, von dem Coca-Cola nun profitiert, eine Entschädigung zu zahlen.“

Ein Coca-Cola-Sprecher reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von ROLLING STONE.

Nachlass fordert Unterlassung und Schadensersatz

Der Nachlass strebt eine gerichtliche Verfügung an, die die Ausstrahlung der Werbung stoppen würde. Dazu finanzielle Entschädigung wegen angeblicher Verletzungen von Cashs Rechten unter dem ELVIS Act und weiterer Schadenersatzforderungen.

Obwohl dies der erste bedeutende Fall ist, der unter dem ELVIS Act verhandelt wird, war die Gesetzgebung dazu gedacht, Künstler vor KI-Deepfakes und Stimm-Klonen zu schützen. Die Klage des Cash-Nachlasses gegen Coca-Cola behauptet allerdings nicht, dass künstliche Intelligenz in dem Werbespot verwendet wurde.